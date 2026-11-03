Η ΣΟΛ Crowe συνδυάζει την τεχνογνωσία ενός δικτύου σε περισσότερες από 145 χώρες με δεκαετίες εμπειρίας στην ελληνική αγορά

Η Crowe Global, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με παρουσία σε περισσότερες από 145 χώρες, ανακοίνωσε τη σύνθεση του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου για το 2027.

Από 1η Ιανουαρίου 2027, νέο μέλος του είναι ο Dr. Philipp Neumann, CEO της Crowe RWT στη Γερμανία.

Επίσης, επανεκλέγονται οι Matthew Games, CEO της Crowe Australasia,

και Marcelo Lico, CEO της Crowe Macro στη Βραζιλία.

Ο James L. Powers παραμένει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έπειτα από την επανεκλογή του από τα μέλη του δικτύου.

Ο Kamel Abouchacra, Chief Executive Officer της Crowe Global, δήλωσε: «Το Διοικητικό μας Συμβούλιο διαθέτει μια ποικιλία οπτικών, εμπειριών και γνώσης των αγορών, κάτι που αντανακλά το πνεύμα και την τεχνογνωσία της Crowe Global. Η καθοδήγησή του είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση της παγκόσμιας στρατηγικής μας, την ενίσχυση της συνεργασίας εντός του δικτύου μας και την ενσάρκωση του νέου μας positioning, “Made to move”.».

Το “Made to move” εκφράζει τη δέσμευσή της Crowe Global να αναπτύσσεται συνεκτικά ως ένα παγκόσμιο δίκτυο, συνδέοντας δυνατότητες μεταξύ αγορών και εξειδικευμένων τομέων, έτσι ώστε να προσφέρει καλύτερη υποστήριξη στους πελάτες της. «Με την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούμε να εφαρμόζουμε μια παγκόσμια οπτική, αξιοποιώντας, ταυτόχρονα, τη γνώση των τοπικών αγορών και την εξειδίκευσή μας, βοηθώντας τους πελάτες μας να διαχειρίζονται την αλλαγή, να αξιοποιούν ευκαιρίες και να προχωρούν με σιγουριά.», τόνισε ο ίδιος.

Για τη ΣΟΛ Crowe, μέλος της Crowe Global στην Ελλάδα, οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεση σημασία. Μέσω του δικτύου, η εταιρεία αξιοποιεί συστηματικά διεθνή τεχνογνωσία, μεθοδολογίες και ανθρώπινο δυναμικό, τα οποία συνδυάζει με την εμπειρία που έχει χτίσει σε περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά και με τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με χιλιάδες επιχειρήσεις. Έτσι, οι πελάτες της έχουν στη διάθεσή τους πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε δεκάδες αγορές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Καθώς η Crowe Global υλοποιεί το νέο στρατηγικό της σχέδιο ανάπτυξης, επενδύοντας στην τεχνολογία, τους ανθρώπους και την ποιότητα, η ΣΟΛ Crowe ενισχύει περαιτέρω τη θέση της και μπορεί να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις που εξυπηρετεί ολοκληρωμένες λύσεις σε όλο το φάσμα των ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.