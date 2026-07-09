High-profile media event για την παρουσίαση ολόκληρου του έργου της ανάπλασης του Μεγάρου Αρσακείου

Η Legendary Food παρουσίασε με ένα high-profile media event ολόκληρο το έργο της εμβληματικής ανάπλασης του Μεγάρου Αρσακείου. Το επιτυχημένο event επισφραγίζει τη μακροχρόνια, σταθερή συνεργασία της εταιρείας με τη Solid Havas.

Η επίσημη παρουσίαση ολόκληρου του έργου, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2026, σηματοδότησε την ολοκλήρωση της ανάπλασης του ιστορικού τοπόσημου ως ενός υβριδικού πολυχώρου γαστρονομίας, πολιτισμού, εκπαίδευσης και εμπορίου. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους νέους χώρους και να απολαύσουν ειδικά επιλεγμένα εδέσματα και ποτά εμπνευσμένα από τη γαστρονομική εμπειρία του ΣΤΟΑ. Η εκδήλωση σημείωσε εντυπωσιακή προσέλευση από το σύνολο των media, ενώ ακολούθησε εκτενής και καθολική δημοσιογραφική κάλυψη.

Η Solid Havas, ως ο στρατηγικός συνεργάτης της Legendary Food στο PR, είχε την πλήρη ευθύνη της επικοινωνιακής διαδρομής: από την αρχική αποκωδικοποίηση αυτού του σύνθετου και πολυεπίπεδου έργου και τη δημιουργία του πρώτου narrative, μέχρι τον σχεδιασμό και την άρτια υλοποίηση των επιτυχημένων καμπανιών PR που οδήγησαν και στη μεγάλη αποκάλυψη ολόκληρου του έργου.

Τη στρατηγική επικοινωνίας, το PR Management και τη διοργάνωση του media event ανέλαβε η Solid Havas.