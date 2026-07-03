Τη Δευτέρα 30 Ιουνίου

H ΣΟΥΡΩΤΗ, τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, γιόρτασε τα 110 χρόνια ιστορίας της με μια ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της, στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου παραβρέθηκαν περισσότεροι από 400 προσκεκλημένοι.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο γνωστός παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης ενώ το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κεντρικής Μακεδονίας, Νίκος Τζόλας, ο CEO του Dimera Group, Arthur Davidian, ο Dmitry Gorshkov μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε., ο Αναστάσιος Κουρτσόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Trust Facility Services A.E., εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, εργαζόμενοι της εταιρείας με τις οικογένειές τους, συνεργάτες και προμηθευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και επιστήμονες από τους τομείς της Υδρογεωλογίας, της Νευροεπιστήμης, της Ψυχιατρικής, της Διατροφολογίας και της Ιστορίας.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν η προβολή του βίντεο έκπληξη του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στην διαδρομή 110 χρόνων, στην αξία της συνέπειας και της εμπιστοσύνης ,εκφράζοντας την διαρκείς στήριξή του. Επίσης τόνισε την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και την πεποίθηση του ότι τα σημαντικότερα "κεφάλαια" της ιστορίας της βρίσκονται ακόμα μπροστά!

Η βραδιά αποτέλεσε επίσης την αφετηρία μιας νέας σημαντικής στρατηγικής συνεργασίας της ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. με τον κορυφαίο Chef Λευτέρη Λαζάρου, τον πρώτο Έλληνα που βραβεύτηκε με αστέρι Michelin. Ο Λευτέρης Λαζάρου ο οποίος φέτος γιορτάζει κι αυτός τα 40 χρόνια του εστιατορίου VAROULKO, έρχεται να συνδέσει τη ΣΟΥΡΩΤΗ με την αξία της πρώτης ύλης, της ποιότητας, της αυθεντικότητας και την συνειδητή επιλογή ποιοτικού νερό. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, αλλά και από την νέα συνεργασία με την διαφημιστική εταιρεία FCB Gnomi, η ΣΟΥΡΩΤΗ επανασυστήνεται στο κοινό όχι απλώς ως ένα ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό, αλλά ως μια καθημερινή επιλογή με ιστορία, μοναδική φυσική σύσταση, ποιότητα και ευεξία.

Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα των τριών πρώτων βίντεο της συνεργασίας, τα οποία τις επόμενες ημέρες θα κάνουν το ντεμπούτο τους σε όλα τα μέσα, με κεντρικό μήνυμα:

«Δίνουμε σημασία σε ό,τι τρώμε. Ήρθε η ώρα να δώσουμε σημασία και στο νερό που πίνουμε.»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό οπτικοακουστικό αφιέρωμα στην διαδρομή των 110 χρόνων, με έμφαση στην αναλλοίωτη ποιότητα του φυσικού μεταλλικού νερού ΣΟΥΡΩΤΗ, που αναβλύζει από την ίδια πηγή για περισσότερο από έναν αιώνα!