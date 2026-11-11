Η συνεργασία επιβεβαιώνει τη δυναμική της στρατηγικής επικοινωνίας στην περαιτέρω ανάπτυξη και καθιέρωση της διοργάνωσης ως σημείου αναφοράς για τη σύγχρονη γαστρονομία.

Η THE KOMPANY, εταιρεία Στρατηγικής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, ανέλαβε για 2η χρονιά την επικοινωνιακή προβολή του Gastrosophy Fest powered by Protergia, ενισχύοντας περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα, την απήχηση και τη συνολική δυναμική της διοργάνωσης.

Μετά την επιτυχημένη συνεργασία της προηγούμενης χρονιάς, η ανανέωση της συνεργασίας επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην τεχνογνωσία της THE KOMPANY, η οποία έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της διοργάνωσης, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάδειξη και καθιέρωσή της στον χώρο της ελληνικής και διεθνούς γαστρονομίας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η THE KOMPANY σχεδίασε και υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας. Μέσα από στοχευμένες ενέργειες στρατηγικής επικοινωνίας και Media Relations, ανέδειξε την ιδιαίτερη ταυτότητα του φεστιβάλ, διεύρυνε τη δημοσιότητά του και ενίσχυσε την παρουσία του στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η φετινή διοργάνωση κατέγραψε πρωτοφανή ανταπόκριση από το κοινό και εντυπωσιακή προσέλευση, αποδεικνύουν τη σταθερά ανοδική πορεία του Gastrosophy Fest και την αυξανόμενη απήχησή του. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη δυναμική της διοργάνωσης, καθώς και τη σημασία της στρατηγικής επικοινωνίας στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και την περαιτέρω καθιέρωσή της ως σημείου αναφοράς για τη σύγχρονη γαστρονομία.