Ανέλαβε την εταιρική επικοινωνία

Tην Butter Studios έχει επιλέξει η πολυεθνική αλυσίδα bakery-restaurant Le Pain Quotidien για την ανάθεση της εταιρικής επικοινωνίας των καταστημάτων της στην Ελλάδα.

Ο όμιλος έχει παρουσία στη χώρα μας με κατάστημα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα Ιλίσια και προσεχώς αναμένεται να ανοίξει νέο κατάστημα στο Ψυχικό.

H Le Pain Quotidien (στα γαλλικά «το καθημερινό ψωμί») ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες το 1990 από τον Alain Coumont. Ως νεαρός σεφ δυσαρεστημένος από την ποιότητα του ψωμιού που υπήρχε στις Βρυξέλλες, ο Coumont άρχισε να φτιάχνει το δικό του βιολογικό ψωμί από προζύμι με τέσσερα μόνο υλικά: αλεύρι, νερό, αλάτι και χρόνο. Τα Le Pain Quotidien είναι γνωστά για την «εμπειρία» του καλύτερου βιολογικού ψωμιού και φαγητού, τα φρέσκα υλικά και τη ζεστή ατμόσφαιρα. O όμιλος διαθέτει σήμερα περισσότερα από 210 αρτοποιεία σε 19 χώρες.