Με αφορμή την ανακοίνωση των νέων δυνατοτήτων της πλατφόρμας για το ecommerce marketing.

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Η Communication EFFECT ανέλαβε την υποστήριξη της Intuit Mailchimp με αφορμή την ανακοίνωση των νέων δυνατοτήτων της πλατφόρμας για το ecommerce marketing.

Η επικοινωνία ξεκίνησε με ανακοίνωση για τις νέες data-driven δυνατότητες του Mailchimp, που συνδυάζουν ενοποιημένα δεδομένα, αυτοματισμούς σε email και SMS, καθώς και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Οι νέες αυτές δυνατότητες σηματοδοτούν, μεταξύ άλλων, και την επέκταση της Intuit Mailchimp για υπηρεσίες SMS marketing σε νέες αγορές της περιοχής EMEA, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.