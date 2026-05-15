Εγκαινιάζουν μια νέα συνεργασία με επίκεντρο το σύγχρονο living και το experiential brand communication

Η CONCEPT Communication Strategies, το σύγχρονο boutique PR & Marketing agency με εξειδίκευση στη στρατηγική επικοινωνία, το brand positioning και τη δημιουργία tailor-made experiences, αναλαμβάνει τη στρατηγική επικοινωνία της Miele Hellas, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας συνεργασίας με επίκεντρο την εμπειρία, την καινοτομία και το contemporary living. Η συνεργασία θα εστιάσει στην περαιτέρω ενίσχυση της εικόνας της Miele Hellas μέσα από ένα πολυδιάστατο πλάνο επικοινωνίας που θα αναδεικνύει την εταιρεία και τα Miele Experience Centers ως σημεία έμπνευσης, τεχνολογίας και σύγχρονου τρόπου ζωής, δημιουργώντας ουσιαστικές εμπειρίες γύρω από το brand και τις αξίες του.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η CONCEPT Communication Strategies θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στρατηγικής επικοινωνίας, με στόχο να αναδείξει τη φιλοσοφία της Miele Hellas γύρω από την τεχνολογία, την καινοτομία, το elevated living και το longevity, μέσα από curated experiences που απευθύνονται σε ένα κοινό με υψηλές απαιτήσεις αισθητικής, λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ειδικά events, experiential παρουσιάσεις, lifestyle και gastronomy concepts, collaborations και curated media & creator engagements, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεση του brand με τη σύγχρονη έννοια της ποιοτικής καθημερινότητας.

O Ιωάννης Ρούσης, Marketing Director Cluster Adria Aegean, της Miele Hellas, δηλώνει: «Από το 1899, η Miele παραμένει πιστή στη φιλοσοφία “Immer Besser” (“Πάντα Καλύτερα”), επενδύοντας διαχρονικά στην κορυφαία ποιότητα, την καινοτομία και το διαχρονικό design. Ως παγκόσμιος ηγέτης στις premium οικιακές συσκευές, η εταιρεία διαμορφώνει λύσεις για το έξυπνα συνδεδεμένο σπίτι του σήμερα και του αύριο. Στη Miele Hellas θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να συνεργαζόμαστε με partners που μπορούν να μεταφράσουν τις αξίες και τη φιλοσοφία του brand σε ουσιαστικό και contemporary communication. Η επιλογή της CONCEPT Communication Strategies βασίστηκε στη σύγχρονη και πολυδιάστατη προσέγγισή της γύρω από το experiential storytelling και το premium brand positioning, καθώς και στην ικανότητά της να δημιουργεί tailor-made concepts με υψηλό επίπεδο αισθητικής, στρατηγικής σκέψης και άρτιας υλοποίησης. Η συνεργασία έρχεται σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης για τη Miele Hellas και περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας των Miele Experience Centers αλλά και του συνεργαζόμενου δικτύου στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με τη Γιώτα Χουλιαρά, Founder της CONCEPT PR: «Σήμερα, τα ισχυρά brands δεν επικοινωνούν απλώς προϊόντα — δημιουργούν κουλτούρα, εμπειρίες και έναν ολόκληρο τρόπο ζωής γύρω από τις αξίες τους. Η Miele αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός brand που έχει καταφέρει να συνδέσει διαχρονικά την καινοτομία με την ποιότητα, το design και το longevity. Για εμάς, αυτή η συνεργασία ξεπερνά την επικοινωνία ενός premium brand, κι επεκτείνεται στη δημιουργία ενός experiential ecosystem που φέρνει κοντά τη γαστρονομία, την τεχνολογία, το σύγχρονο living και την αισθητική της καθημερινότητας. Μέσα από στρατηγικά curated experiences και ουσιαστικό storytelling, στόχος μας είναι να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο τη θέση της Miele ως σημείο αναφοράς για το σύγχρονο ποιοτικό lifestyle».