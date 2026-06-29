Αναλαμβάνει την επικοινωνία της νέας B2B πλατφόρμας

Η ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, μία από τις πλέον καταξιωμένες εταιρίες και ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο των υδραυλικών και βιομηχανικών ειδών, επέλεξε την Enzyme ως στρατηγικό συνεργάτη για την επικοινωνιακή προώθηση της νέας B2B πλατφόρμας της.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Enzyme αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας της πλατφόρμας, τη δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου για τα ψηφιακά μέσα, καθώς και το content mapping για τα διαφορετικά κοινά-στόχους της εταιρίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προβολή της νέας B2B πλατφόρμας τόσο στο υφιστάμενο όσο και στο δυνητικό πελατολόγιο της ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, καθώς και σε εξειδικευμένους κλάδους της αγοράς, όπως οι τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες, οι παραγωγοί ενέργειας, η ναυτιλία και άλλοι επαγγελματικοί τομείς που αποτελούν βασικά κοινά ενδιαφέροντος.

O κ. Σταμάτης Ρήγας Client Service Director της Enzyme δήλωσε «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που οι δυνατότητες 3600 marketing και επικοινωνίας της Enzyme και ειδικότερα στο Β2Β πεδίο είναι αποτελεσματικές για τους συνεργάτες μας και την επικοινωνία τους και ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε μια από τις μακροβιότερες Ελληνικές εταιρίες, την ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, στο πελατολόγιο μας. Μας τιμά η εμπιστοσύνη, μιας τόσο ιστορικής εταιρίας».

Ο κ. Πάνος Καμμένος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ δήλωσε: «Η Χρυσαφίδης ΑΕ έχει ολοκληρώσει τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα με βασικό άξονα τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της. Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε στη σταδιακή ψηφιοποίηση παραδοσιακών διαδικασιών, όπως η διαχείριση και καταχώρηση παραγγελιών, μέσω της νέας μας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία προσφέρει ταχύτερη, αμεσότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας.

Παράλληλα υλοποιώντας τη στρατηγική marketing της εταιρίας μας σε συνεργασία με την εξειδικευμένη στο χώρο του B2B Marketing εταιρία ENZYME, επιδιώκουμε όχι μόνο να εξελίξουμε τις δικές μας ψηφιακές δυνατότητες, αλλά και να συμβάλουμε ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγοράς μας. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό customer experience, αξιοποιώντας τη μεγάλη τεχνογνωσία, τη συσσωρευμένη βάση τεχνικών δεδομένων και την πολυετή εμπειρία μας, ώστε να υποστηρίζουμε τη δημιουργία αξιόπιστων και τεχνικά άρτιων υποδομών που ανταποκρίνονται στις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και βιωσιμότητας.»