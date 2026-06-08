Την ενίσχυση της εταιρικής της φήμης και τις σχέσεις με τα ΜΜΕ, μετά από spec

Η Pitch επελέγη συνεργάτης της ENDLESS EC μετά από διαδικασία αξιολόγησης (spec), αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής εταιρικής επικοινωνίας της ENDLESS EC σε δημόσιο επίπεδο, τις υπηρεσίες γραφείου Τύπου και των σχέσεων με τα Mέσα ενημέρωσης, καθώς και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εταιρικής φήμης, της εξωστρέφειας και της θεσμικής παρουσίας της εταιρείας.

Η ENDLESS EC είναι μία ελληνική βιομηχανική εταιρεία με περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαρτιού, απορρυπαντικών και καλλυντικών, αναπτύσσοντας τόσο επώνυμα προϊόντα όσο και συνεργασίες ιδιωτικής ετικέτας (private label) για κορυφαίους πελάτες του οργανωμένου λιανεμπορίου, του παραδοσιακού καναλιού διανομής και του κλάδου HoReCa.

Στόχος της συνεργασίας αυτή είναι να υποστηριχθεί η στρατηγική κατεύθυνση και ο εν εξελίξει μετασχηματισμός της ENDLESS EC, υπηρετώντας το όραμα της εταιρείας να αναδειχθεί σε σύγχρονη, υπεύθυνη και εξωστρεφή εταιρεία στον κλάδο της ελληνικής βιομηχανίας, που θα συνδυάζει την ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.