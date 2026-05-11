Ανέλαβε την επικοινωνία μετά από κλειστό spec

H Martini Professional, κορυφαία εταιρεία στον τομέα των πρώτων υλών για επαγγελματίες της ζαχαροπλαστικής, της αρτοποιίας και της εστίασης εμπιστεύεται την επικοινωνία της στην Ελλάδα στη Sheepfish. Ο λογαριασμός της Martini Professional έτρεξε έπειτα από κλειστό spec. H Sheepfish αναλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνίας του portfolio brand, θέτοντας ως στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του στο ψηφιακό οικοσύστημα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Sheepfish έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της στρατηγικής για το 2026, εστιάζοντας σε ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας που ανταποκρίνεται στις εξειδικευμένες ανάγκες των επαγγελματιών. Η προσέγγιση συνδυάζει τη δημιουργική αφήγηση (storytelling) με την performance στρατηγική, αξιοποιώντας στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες για τη μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας και της αποτελεσματικότητας του brand. Η δημιουργική κατεύθυνση εστιάζει στην ανάδειξη της ποιότητας και της καινοτομίας των προϊόντων της Martini Professional, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μορφές περιεχομένου που μιλούν απευθείας στον επαγγελματία, προσφέροντας έμπνευση και λύσεις για την καθημερινή του εργασία.

O Αριστείδης Θ. Γκότσης, Managing Director της Sheepfish δήλωσε: «Καλοσορίζουμε την Martini Professional, ένα brand συνώνυμο της ποιότητας και της εξειδίκευσης στον κλάδο της. Για εμάς στη Sheepfish, η συνεργασία αυτή αποτελεί μια σημαντική πρόκληση και στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη δυναμική της μέσα από μια "tailor-made" στρατηγική επικοινωνία που συνδυάζει τη δημιουργικότητα με το performance, ενισχύοντας τους δεσμούς του brand με την επαγγελματική κοινότητα και οδηγώντας το με αποτελέσματα στο 2026».

Με αυτή τη νέα προσθήκη στο portfolio της, η Sheepfish επιβεβαιώνει τη θέση της ως ένα agency που δημιουργεί ισχυρές διεθνής στρατηγικές συνεργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας που φέρνουν μετρήσιμα αποτελέσματα για τα κορυφαία brands της αγοράς.