Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Yuzu Communications αναλαμβάνει την ενίσχυση της παρουσίας της ClearSkies στην αγορά μέσω στοχευμένων ενεργειών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων

Η ClearSkies ανέθεσε στη Yuzu Communications τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του στρατηγικού της προγράμματος επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

Η ClearSkies αποτελεί μια σύγχρονη πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας, σχεδιασμένη με βάση πολυετή εμπειρία στον χώρο των security operations, με στόχο να ανταποκρίνεται στις πραγματικές και διαρκώς εξελισσόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ομάδες ασφάλειας στον ψηφιακό κόσμο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Yuzu Communications αναλαμβάνει την ενίσχυση της παρουσίας της ClearSkies στην αγορά μέσω στοχευμένων ενεργειών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, με έμφαση στην ανάδειξη της σημασίας της κυβερνοασφάλειας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας, γραφείου Τύπου, media relations, διοργάνωση εκδηλώσεων, καθώς και B2B ενέργειες.

Με κοινό προσανατολισμό στην αξιοπιστία, την ποιότητα και την καινοτομία, η συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων με τα μέσα και την αγορά, καθώς και στην αποτελεσματική προβολή της αξίας της σύγχρονης κυβερνοασφάλειας.