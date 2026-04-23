To BookPoint, η βιβλιογραφική βάση δεδομένων του ΟΣΔΕΛ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου), σύναψε σύμβαση συνεργασίας με το βιβλιοπωλείο Πολιτεία.

Σκοπός της συνεργασίας είναι να υπάρξει αμφίδρομη ενημέρωση. Αφενός το BookPoint να παρέχει, επικουρικά, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων της «Πολιτείας» ακριβή και ενημερωμένα δεδομένα, σχετικά με βιβλιογραφικές πληροφορίες, συμβάλλοντας κυρίως στην επικαιροποίησή τους ως προς τη διαθεσιμότητα και την τιμή όλων των εγγραφών της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής όπως αυτές εμφανίζονται και ενημερώνονται από τις εκδοτικές επιχειρήσεις. Αφετέρου, το βιβλιοπωλείο Πολιτεία να ενημερώνει το BookPoint με πληροφορίες που πρώτο κατέχει λόγω της θέσης του στην αγορά του βιβλίου. Με αυτόν τον τρόπο προωθείται η συγκέντρωση όλων των εμπορικών πληροφοριών ως ένα σημείο αναφοράς για ολόκληρη την αγορά του βιβλίου στην Ελλάδα.

Μια συνέργεια που αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εκδοτών και βιβλιοπωλών καθώς και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών της διακίνησης του βιβλίου και συνολικά της αγοράς, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων: εκδοτικών επιχειρήσεων, φυσικών και ηλεκτρονικών σημείων πώλησης (βιβλιοπωλείων), καθώς και του αναγνωστικού κοινού.

Η υλοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν το καλοκαίρι θα αρχίσει η ενημέρωση και επικαιροποίηση μεταδεδομένων για τους τίτλους όλων των ετών.