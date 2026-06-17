Mε στόχο την πρόληψη και την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας

Πέντε χρόνια μετά την έναρξη της κοινής τους πορείας για την προστασία των ελληνικών δασών, η P&G και το WWF Ελλάς ολοκλήρωσαν με επιτυχία μία νέα δράση που συμβάλλει σημαντικά στην τεχνητή αποκατάσταση, όταν είναι αναγκαία, στην Αττική: τις σποροσυλλογές. Η φετινή δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εθελοντών του WWF Ελλάς, οι οποίοι βρέθηκαν στην περιοχή του Κουβαρά συμβάλλοντας στη συλλογή σπόρων και κατ΄ επέκταση στη δημιουργία νέου φυτευτικού υλικού.

Από το 2021 έως σήμερα, η συνεργασία P&G και WWF Ελλάς έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό πρόγραμμα στήριξης των δασών στη χώρα. Το πρόγραμμα εστιάζει σε καινοτόμες μεθόδους πρόληψης όπως η προδιαγεγραμμένη καύση, και σε δράσεις που προωθούν την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, όπως η συλλογή σπόρων δασικών ειδών. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από την Γενική Διεύθυνση Δασών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και στοχεύει στη δημιουργία ανθεκτικών δασών για τις επόμενες γενιές.

Το πρόγραμμα της σποροσυλλογής και τα οφέλη του για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Ένας από τους βασικούς πυλώνες της συνεργασίας είναι το πρόγραμμα του WWF Ελλάς «Συλλέγουμε σπόρους για ένα ζωντανό δάσος», το οποίο στηρίζεται σταθερά από την P&G. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της τεχνητής αποκατάστασης δασικών εκτάσεων, που έχουν καεί επανειλημμένα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση σπόρων αυτοφυών ειδών της ελληνικής χλωρίδας, όπως ενδεικτικά: χαλέπιος πεύκη, κυπαρίσσια, αριές, κουτσουπιές και άρκευθοι. Τα είδη αυτά είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στο ελληνικό κλίμα και έδαφος, εξασφαλίζοντας υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στις αναδασώσεις. Από τον Νοέμβριο του 2023 έως σήμερα, με τη βοήθεια σχεδόν 550 εθελοντών, έχουν συλλεχθεί περισσότερα από 850 κιλά σπόρων, συμβάλλοντας στη δημιουργία δεκάδων χιλιάδων φυτών για μελλοντικές αναδασώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Η προδιαγεγραμμένη καύση και ο ρόλος της στη διαχείριση των δασών και την πρόληψη μεγάλων πυρκαγιών

Ο μόνος τρόπος για να θωρακίσουμε πραγματικά τα δάση και τις ζωές μας από τις πυρκαγιές είναι η ουσιαστική επένδυση στην πρόληψη. Η συνεργασία της P&G με το WWF Eλλάς ήταν κομβική για την επιστημονική τεκμηρίωση και τελικά τη θεσμοθέτηση της προδιαγεγραμμένης καύσης, μιας μεθόδου πρόληψης πυρκαγιών που χρησιμοποιείται με επιτυχία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ως προδιαγεγραμμένη καύση ορίζεται η προγραμματισμένη και ελεγχόμενη χρήση της φωτιάς, σε καθορισμένη περιοχή, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις και βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών και προδιαγραφών με σκοπό τη διαχείριση της δασικής βλάστησης και την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Με την εφαρμογή της περιορίζεται ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης μεγάλων πυρκαγιών ενώ η αντιμετώπισή τους, γίνεται πιο αποτελεσματικά.

Η P&G στήριξε το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης πυρκαγιών του WWF Ελλάς για την προδιαγεγραμμένη καύση στο νησί της Χίου, με στόχο τη διαχείριση της δασικής καύσιμης ύλης και την αύξηση της ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων απέναντι στις πυρκαγιές.

H Κορίνα Λάζαρη, P&G Corporate Communications Director, δήλωσε: «Η δέσμευσή μας στην προστασία του περιβάλλοντος πηγάζει απευθείας από τον σκοπό μας να βελτιώνουμε την καθημερινή ζωή. Aυτός ο σκοπός, όμως, επεκτείνεται πέρα από τα προϊόντα που δημιουργούμε. Τα ελληνικά δάση είναι πηγή ζωής για τη χώρα, και η πενταετής συνεργασία μας με το WWF Ελλάς είναι μια προσπάθεια έμπρακτης συμβολής στη διαφύλαξή τους για τις επόμενες γενιές. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι όταν η επιστημονική γνώση συναντά τη συλλογική δράση, τα αποτελέσματα είναι απτά και διαρκή».

O Ηλίας Τζηρίτης, συντονιστής δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές στο WWF Ελλάς, δήλωσε: «Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν χάρη στην υποστήριξη της Procter & Gamble έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη αλλά και την στήριξη της αποκατάστασης δασικών πυρκαγιών. Η έρευνα και η θεσμοθέτηση της προδιαγεγραμμένης καύσης αλλάζει το τοπίο στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών, ενώ οι σποροσυλλογές ενεργοποιούν εθελοντές και τοπικές κοινωνίες από τα πρώτα στάδια δημιουργίας νέων φυτών που θα φυτευθούν σε περιοχές που έχουν υποφέρει από αλλεπάλληλες δασικές πυρκαγιές».

Από το 2021, η συνεργασία P&G και WWF Ελλάς έχει στηρίξει προγράμματα που απαντούν σε κομβικές ανάγκες για την αποτελεσματική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Με δεδομένο ότι κάθε χρόνο καίγονται κατά μέσο όρο πάνω από 500.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων στην Ελλάδα, η ανάγκη για συντονισμένες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις παραμένει σημαντική.