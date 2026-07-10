Η εκδήλωση είχε χαρακτήρα γνωριμίας και φιλοξενίας, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της αγοράς και συνεργάτες του κλάδου, σε μια βραδιά αφιερωμένη στο προϊόν, την ιστορία του και τη νέα προοπτική που διαμορφώνεται μέσα από τη συνεργασία των δύο πλευρών.

Τα Ελληνικά Οινοποιεία και ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου «Η Δήμητρα», παρουσίασαν τη νέα εικόνα του εμβληματικού τσίπουρου «Θεσσαλικό», σε μια γευστική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στην παραλία της Νέας Αγχιάλου.

Η εκδήλωση είχε χαρακτήρα γνωριμίας και φιλοξενίας, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της αγοράς και συνεργάτες του κλάδου, σε μια βραδιά αφιερωμένη στο προϊόν, την ιστορία του και τη νέα προοπτική που διαμορφώνεται μέσα από τη συνεργασία των δύο πλευρών.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε το «Θεσσαλικό», ένα προϊόν με ισχυρή σύνδεση με την περιοχή και τους ανθρώπους της, το οποίο αποκτά μια ανανεωμένη εικαστική ταυτότητα, με σεβασμό στην αυθεντικότητα και την ιστορία του. Η νέα εικόνα έρχεται να αναδείξει τον χαρακτήρα του προϊόντος, διατηρώντας τα στοιχεία που το έχουν καταστήσει αναγνωρίσιμο και αγαπητό στην ελληνική αγορά.

Η νέα ετικέτα του «Θεσσαλικού» αναδεικνύει τη λιτότητα και την καθαρότητα του αποστάγματος, διατηρώντας μια κλασικότητα που υπενθυμίζει τη μακρά του ιστορία και παράδοση. Kυκλοφορεί με και χωρίς γλυκάνισο σε 5cl, 10cl, 20cl και 70cl.

Η συνεργασία του Συνεταιρισμού με τα Ελληνικά Οινοποιεία σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για το «Θεσσαλικό», με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στην αγορά, την αξιοποίηση ενός ευρύτερου δικτύου διανομής και τη σταδιακή ανάδειξη της δυναμικής του θεσσαλικού αποστάγματος τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε θερμό κλίμα, με τους παρευρισκόμενους να δοκιμάζουν προϊόντα του Συνεταιρισμού και να μοιράζονται μια εμπειρία που ανέδειξε τον γαστρονομικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο χαρακτήρα της Νέας Αγχιάλου.