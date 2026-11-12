Η σειρά «Θάλασσες μας χώρισαν» αποτελεί την πρώτη τηλεοπτική παραγωγή μυθοπλασίας της Orange Advertising, στο πλαίσιο του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η avant-première της σειράς «Θάλασσες μας χώρισαν», της πρώτης τηλεοπτικής παραγωγής μυθοπλασίας της Orange Advertising, στο πλαίσιο του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στην προβολή παρευρέθηκαν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης, ο Πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ Άρης Παναγιωτίδης, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3, Χρήστος Καζαντζίδης, o Γενικός Διευθυντής Τηλεόρασης, Δημήτρης Τρέχας, ο σκηνοθέτης Χρήστος Δήμας, η σεναριογράφος Σοφία Σωτηρίου, η συγγραφέας του ομώνυμου βιβλίου Ιφιγένεια Τέκου και οι πρωταγωνιστές Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Νεφέλη Κουρή και Αθηνά Λιμπάντση.

Η προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων της νέας σειράς της ΕΡΤ απέσπασε το ενθουσιώδες χειροκρότημα του κοινού, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις για την κινηματογραφική αισθητική, την υψηλή ποιότητα παραγωγής και τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών.

Για την Orange Advertising, η βραδιά αποτέλεσε την κορύφωση μιας ιδιαίτερα απαιτητικής και δημιουργικής διαδρομής, με γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στη Σύμη και την Κωνσταντινούπολη. Η παραγωγός Δέσποινα Πορτοκάλη, η οποία είχε καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος, μίλησε με ενθουσιασμό και συγκίνηση για τη θερμή ανταπόκριση του κοινού:

«Πίσω από τις “Θάλασσες μας χώρισαν” βρίσκονται άνθρωποι που εργάστηκαν με αφοσίωση και αγάπη για να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Για εμένα είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Ευχαριστώ από καρδιάς την ΕΡΤ και όλους όσοι μοιράστηκαν μαζί μας αυτό το υπέροχο ταξίδι».

Η λαμπερή βραδιά συνεχίστηκε με ένα ξεχωριστό post-screening cocktail με τη Δέσποινα Πορτοκάλη σε ρόλο οικοδέσποινας, όπου οι πρωταγωνιστές, ο σκηνοθέτης, οι συντελεστές της παραγωγής, μέλη της διοίκησης της ΕΡΤ, συνεργάτες και φίλοι γιόρτασαν την πρεμιέρα, σε μια ζεστή ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και όμορφες στιγμές.

Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια της σειράς είναι ήδη διαθέσιμα στο ERTFLIX από τις 10 Νοεμβρίου, ενώ τα επόμενα τέσσερα θα είναι διαθέσιμα στις 27 Νοεμβρίου.