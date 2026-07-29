Στο νέο του ρόλο, θα είναι υπεύθυνος για τη χάραξη και εφαρμογή στρατηγική της εταιρείας στους τομείς των Public Affairs, της Εταιρικής Επικοινωνίας και της Βιωσιμότητας.

Η The Coca-Cola Company ανακοίνωσε την ανάληψη των καθηκόντων του Παναγιώτη Βεργή στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή (Senior Director) Εταιρικών Σχέσεων, Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Λευκορωσία.

Στο νέο του ρόλο, ο Παναγιώτης θα είναι υπεύθυνος για τη χάραξη και εφαρμογή στρατηγική της εταιρείας στους τομείς των Public Affairs, της Εταιρικής Επικοινωνίας και της Βιωσιμότητας.

Με 18 χρόνια συνολικής εμπειρίας στην Coca-Cola, εκ των οποίων τα 14 στην Coca-Cola HBC, ο Παναγιώτης έχει διατελέσει σε σειρά ηγετικών θέσεων τόσο σε κεντρικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο, στους τομείς των Finance, Supply Chain, Sustainability, καθώς και των Public & Fiscal Policy.

Πριν από την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, κατείχε τη θέση του Europe Director, Competitiveness & Fiscal Policy στη The Coca-Cola Company, όπου είχε την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας σε ζητήματα φορολογικής πολιτικής, με έμφαση σε θέματα έμμεσης φορολογίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Παναγιώτης είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στο Business Finance από το Brunel University του Λονδίνου.