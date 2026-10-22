Launch event και ενέργειες επικοινωνιακής προβολής

Η THE KOMPANY, εταιρεία Στρατηγικής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, ανέλαβε τη διοργάνωση και υλοποίηση του launch event για το νέο άρωμα L’Heure Bleue του εμβληματικού Οίκου Guerlain, καθώς και τις ενέργειες επικοινωνιακής προβολής του.

Η ομάδα της The Kompany υποδέχθηκε προσεκτικά επιλεγμένους εκπροσώπους των Media, της τηλεόρασης και των Social Media, μεταξύ των οποίων καταξιωμένους beauty editors, εκδότες κορυφαίων περιοδικών μόδας και lifestyle, καθώς και δημοφιλείς τηλεοπτικές προσωπικότητες και influencers.

Στο Penthouse Suite του Grand Hyatt Athens, με φόντο την Ακρόπολη και τις βαθιές μπλε αποχρώσεις της «Μπλε Ώρας», που αποτελεί την πηγή έμπνευσης του νέου αρώματος, οι προσκεκλημένοι ανακάλυψαν τη διαχρονική κομψότητα του Οίκου Guerlain και γνώρισαν τον ιδιαίτερο οσφρητικό χαρακτήρα της νέας αρωματικής δημιουργίας.

Ξεχωριστή θέση στην εμπειρία των καλεσμένων είχαν οι εξατομικευμένες δημιουργίες, καθώς είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους αξεσουάρ, επιλέγοντας charms εμπνευσμένα από την αισθητική του Οίκου και του νέου αρώματος. Παράλληλα, δημιούργησαν τις δικές τους cartes postales, στις οποίες αποτύπωσαν σκέψεις και συναισθήματα που τους προκάλεσε το νέο άρωμα. Μέσα από τα posts και stories που ανάρτησαν οι προσκεκλημένες, η εμπειρία ταξίδεψε στα Social Media, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές buzz για το brand καθώς και το νέο άρωμα.

Αξίζει να αναφερθεί πως για 2η φορά, η THE KOMPANY αναλαμβάνει με απόλυτη επιτυχία το επίσημο λανσάρισμα αρώματος στην Ελλάδα για τον εμβληματικό Οίκο Guerlain.