Endeavor Greece και Panathēnea συνδιοργανώνουν το πρώτο Thessaloniki Innovation Festival στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2026, με δωρεάν συμμετοχή για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Το πρώτο Thessaloniki Innovation Festival έρχεται στη Βόρεια Ελλάδα, με την Endeavor Greece και τα Panathēnea να συνδιοργανώνουν μια νέα ετήσια πρωτοβουλία για την ενίσχυση του τοπικού οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Η διοργάνωση γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σταθερό ετήσιο σημείο συνάντησης για επιχειρηματίες, επενδυτές και τη νέα γενιά της πόλης, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες σύνδεσης, συνεργασίας και ανάπτυξης.

Το φεστιβάλ φέρνει στο ίδιο σημείο τις κοινότητες, τους οργανισμούς και τις πρωτοβουλίες που ήδη κινούν το οικοσύστημα της πόλης. Ένα παράδειγμα είναι το Open Coffee Thessaloniki, σε συνεργασία με το οποίο γίνεται η εναρκτήρια βραδιά. Μέσα από ομιλίες, συζητήσεις, πρακτικά εργαστήρια και ευκαιρίες δικτύωσης, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους και τις εταιρείες που διαμορφώνουν την επιχειρηματικότητα στη Βόρεια Ελλάδα, θα ανταλλάξουν ιδέες και θα χτίσουν νέες συνεργασίες.

«Η Θεσσαλονίκη έχει ένα πραγματικά εντυπωσιακό οικοσύστημα. Είναι μια από τις πιο δημιουργικές πόλεις στην περιοχή και δικαίως διεκδικεί περιφερειακό ρόλο κάθε φορά που η αγορά της Ελλάδος και ο ρόλος της αναπτύσσονται. Έχει δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και κάποια από τα καλύτερα ιδρύματα της χώρας, ξένες επενδύσεις, ερευνητικά κέντρα και νέους επιχειρηματίες, όχι μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Το Thessaloniki Innovation Festival είναι μια πρωτοβουλία που λείπει από την πόλη και φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την περιοχή και να βάλει τη Θεσσαλονίκη και το οικοσύστημά της στο επίκεντρο», δήλωσε ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Endeavor Greece και Περιφερειακός Διευθυντής (Regional Managing Director) για τα ευρωπαϊκά γραφεία της Endeavor.

«Βασικό στοιχείο του οράματος των Panathēnea είναι να αλλάξουμε τη νοοτροπία της χώρας σχετικά με την επιχειρηματικότητα και να δημιουργηθούν περισσότερες startups. Πρωτοβουλίες όπως το Thessaloniki Innovation Festival βοηθούν τη νέα γενιά founders να αναπτυχθεί στο τοπικό οικοσύστημα», δήλωσε ο Λευτέρης Κατσιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος των Panathēnea.

Ένα διήμερο αφιερωμένο στην καινοτομία

Το πρόγραμμα του Thessaloniki Innovation Festival περιλαμβάνει:

Inspiring Talks & Fireside Chats: Ομιλίες και συζητήσεις με κορυφαίους founders, επιχειρηματίες και ανθρώπους που διαμορφώνουν το μέλλον της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας.

Hands-on Workshops: Διαδραστικά εργαστήρια με πρακτική γνώση και έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την εφαρμογή νέων ιδεών.

Networking Opportunities: Ευκαιρίες δικτύωσης και ουσιαστικής σύνδεσης με founders, επενδυτές και επαγγελματίες του οικοσυστήματος.

Πρόγραμμα και τοποθεσίες

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2026 | Opening Evening in collaboration with Open Coffee Thessaloniki

Ώρα: 18:00

Τοποθεσία: Αγορά Μοδιάνο, Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει και η επιλογή της Αγοράς Μοδιάνο για την εναρκτήρια βραδιά του φεστιβάλ. Ένα από τα πιο ιστορικά και χαρακτηριστικά κτίρια της Θεσσαλονίκης, η αγορά ανακαινίστηκε και επανασυστήθηκε στην πόλη μέσα από το όραμα και την επιχειρηματική πρωτοβουλία του Θωμά Δούζη, ιδρυτή της ERGON και μέλους του δικτύου της Endeavor Greece.

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2026 | Main Festival

Ώρα: 10:00

Τοποθεσία: Αποθήκες Γ΄ και Δ΄, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Συμμετοχή

Η συμμετοχή στο Thessaloniki Innovation Festival είναι δωρεάν, με απαραίτητη εγγραφή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας: https://luma.com/thessalonikinnovationfestival2026

Με στόχο να αποτελέσει έναν σταθερό ετήσιο θεσμό για την πόλη, το Thessaloniki Innovation Festival φιλοδοξεί να ενισχύσει τη σύνδεση της νέας γενιάς με το επιχειρηματικό οικοσύστημα, να αναδείξει το ταλέντο της Βόρειας Ελλάδας και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες συνεργασίας και ανάπτυξης.

Για νέα, ανακοινώσεις και το πλήρες πρόγραμμα, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ: https://thessalonikiinnovationfestival.com/