Η εταιρεία σχεδίασε και υλοποίησε το πλάνο επικοινωνίας και των σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης για το συνέδριο, το οποίο εστίασε στη σύγχρονη καταναλωτική συμπεριφορά και την αγορά των FMCG.

H TΗΕ ΚOMPANY ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για το ECR Gathering 2026 - Decoding Shopper Behavior Together, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, στον πολυχώρο Δαΐς.

Με επίκεντρο τη στρατηγική επικοινωνία και το media relations, η TΗΕ ΚOMPANY σχεδίασε και υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας, με στόχο την ενίσχυση της δημοσιότητας της διοργάνωσης, την ανάδειξη της θεματολογίας και των βασικών μηνυμάτων της, καθώς και τη διεύρυνση της απήχησής τους πέρα από τον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου. Μέσα από συντονισμένες ενέργειες επικοινωνίας ενίσχυσε την παρουσία του ECR Gathering 2026 στον δημόσιο διάλογο γύρω από τις εξελίξεις στην αγορά και τη σύγχρονη καταναλωτική συμπεριφορά.

Στο ECR Gathering 2026 συναντήθηκαν στελέχη από τη βιομηχανία, το οργανωμένο λιανεμπόριο, το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ευρύτερο οικοσύστημα της αγοράς FMCG, με κοινό σημείο αναφοράς τις αλλαγές που διαμορφώνουν τη σύγχρονη αγοραστική εμπειρία. Κεντρικό θέμα του συνεδρίου αποτέλεσε η παρουσίαση δύο νέων ερευνών του ECR Hellas, που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις εταιρείες Circana και Brands Mirror, οι οποίες ανέδειξαν τις νέες τάσεις στην καταναλωτική συμπεριφορά και την εξέλιξη της αγοραστικής εμπειρίας σε ένα περιβάλλον όπου τα φυσικά και ψηφιακά κανάλια αλληλοσυμπληρώνονται.