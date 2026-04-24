Το 4ο Ευρωπαϊκό Forum Ανάπτυξης Θεσσαλίας πραγματοποιείται στη Λάρισα, στις 28 και 29 Απριλίου 2026, στο ξενοδοχείο Divani Palace, με θέμα «Σχεδιάζοντας το μέλλον της Θεσσαλίας – Οικοδομώντας την Ελλάδα της Ευρώπης».

Η διοργάνωση της ιστορικής εφημερίδας «Ελευθερία» και της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελεί κορυφαία θεσμική πλατφόρμα διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη σύγκλιση των περιφερειών και τον ρόλο της Θεσσαλίας στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Στόχος του Forum είναι η σύνδεση της περιφέρειας με τα κέντρα λήψης αποφάσεων και η ενίσχυση της φωνής της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας.

Στις εργασίες συμμετέχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, της επιχειρηματικότητας και των ΜΜΕ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες για την αγροτική οικονομία, τις υποδομές, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, την παιδεία, τον αθλητισμό, την κοινωνική συνοχή και τον περιφερειακό Τύπο.

Την έναρξη θα κηρύξει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ τη λήξη θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαργαρίτης Σχοινάς.

Το Forum φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον αναπτυξιακό διάλογο της χώρας και της Ευρώπης.