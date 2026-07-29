Η Νερά Πηγών Γράμμου Α.Ε. στηρίζει για ακόμη μία χρονιά ως χορηγός το πρόγραμμα του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Εθελοντών της HELPHELLAS

Η Νερά Πηγών Γράμμου Α.Ε. στηρίζει για ακόμη μία χρονιά το πρόγραμμα HELPFIREFIGHTERS του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Εθελοντών της HELPHELLAS. Η εταιρεία επιβεβαιώνει έμπρακτα τη διαχρονική της στήριξη προς τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, συμμετέχοντας ως χορηγός στο πρόγραμμα #HELPFIREFIGHTERS, με στόχο την ενίσχυση των πυροσβεστών και των εθελοντών που επιχειρούν σε μεγάλα συμβάντα και δασικές πυρκαγιές.

Στο πλαίσιο του προγράμματος παραδόθηκαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας – Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, 7.500 φιάλες Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑρρένΑ για την κάλυψη των αναγκών ενυδάτωσης των πυροσβεστών που επιχειρούν στο πεδίο.

Με αφορμή τη συνέχιση της συνεργασίας η Μαρία Κατσαμπούρη, Διευθύντρια Marketing & Βιωσιμότητας της Νερά Πηγών Γράμμου Α.Ε., δήλωσε: «Είναι τιμή μας να στεκόμαστε δίπλα στη HELPHELLAS και στους ανθρώπους που επιχειρούν κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες. Η σωστή ενυδάτωση των πυροσβεστών και εθελοντών αποτελεί μια μικρή αλλά ουσιαστική συμβολή στην προσπάθειά τους.» Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της HELPHELLAS, Γιώργος Γαμπιεράκης, δήλωσε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Νερά Πηγών Γράμμου Α.Ε για τη σταθερή και διαρκή υποστήριξή τους στο έργο του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Εθελοντών της HELPHELLAS. Σε περιόδους αυξημένου κινδύνου, η έμπρακτη συνεργασία της Κοινωνίας των Πολιτών, του Πυροσβεστικού Σώματος και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας αποκτά ιδιαίτερη αξία.»

H Νερά Πηγών Γράμμου θα είναι σε πλήρη ετοιμότητα και συνεργασία με την HELPHELLAS προκειμένου να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε μεγάλη ανάγκη ή έκτακτη κρίση χρειαστεί κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2026, σύμφωνα με την εταιρεία.