Οι δράσεις λειτούργησαν ως σημείο συνάντησης γνώσης, εμπειρίας και διαλόγου, με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης γύρω από ζητήματα που συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής.

Τον Απρίλιο του 2026, η ΘΕΟΝΗ πραγματοποίησε σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λάρισα μια σειρά εκπαιδευτικών και επιστημονικών δράσεων με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη σύγχρονη γεωργία και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Μέσα από ανοιχτές ημερίδες, στοχευμένες συνέργειες με ακαδημαϊκούς και θεσμικούς φορείς, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, οι πρωτοβουλίες ανέδειξαν τη σημασία της σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με την τοπική κοινωνία και τον πρωτογενή τομέα.

Κατά τη διάρκεια των ημερίδων ακαδημαϊκοί και εξειδικευμένοι επιστήμονες παρουσίασαν εισηγήσεις, πρακτικές εφαρμογές και σύγχρονες προσεγγίσεις γύρω από τη βιολογική καλλιέργεια τροφίμων, τις καινοτόμες γεωργικές πρακτικές, την προστασία των φυσικών πόρων και τις δυνατότητες ανάπτυξης πιο βιώσιμων μεθόδων παραγωγής. Οι δράσεις λειτούργησαν ως σημείο συνάντησης γνώσης, εμπειρίας και διαλόγου, με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης γύρω από ζητήματα που συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής.

Παράλληλα, η ΘΕΟΝΗ υλοποίησε εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Καρδίτσα, με στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης από νεαρή ηλικία. Στο πλαίσιο της δράσης, οι μαθητές δημιούργησαν τους δικούς τους λαχανόκηπους, μαθαίνοντας στην πράξη τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης των φυσικών πόρων της προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα και της βιώσιμης σχέσης με τη γη.

Με σταθερή δέσμευση στην εκπαίδευση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την κοινωνία, η ΘΕΟΝΗ συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τον διάλογο γύρω από την προστασία των φυσικών πόρων και τη διαμόρφωση μιας πιο υπεύθυνης περιβαλλοντικής κουλτούρας.