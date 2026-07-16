Στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Mont Parnes.

Μια βραδιά γεμάτη ποδόσφαιρο, μουσική, μοναδικές εμπειρίες και ξεχωριστούς καλεσμένους χάρισε το Onsports.gr, παρουσιάζοντας τη νέα του εποχή μέσα από το Mundial Night Party, που πραγματοποιήθηκε παρέα με την κορυφαία ενέργεια της ΖΕΝΙΘ, στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Mont Parnes. Η εκδήλωση κορυφώθηκε με την προβολή σε γιγαντοοθόνη του πρώτου ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία, με φόντο την εντυπωσιακή θέα της φωτισμένης Αθήνας.

Άνθρωποι του αθλητισμού, δημοσιογράφοι, content creators και συνεργάτες του Onsports.gr απόλαυσαν μια ξεχωριστή Mundial εμπειρία, με live μετάδοση της εκπομπής Mundial Mode: On, τους Γιώργο Κυριακόπουλο και Βαγγέλη Πάτα να φιλοξενούν σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, ενώ η Μαρία Λουίζα Βούρου μετέφερε τον παλμό της βραδιάς μέσα από διαδραστικές συνεντεύξεις με τους καλεσμένους.

Οι επισκέπτες συμμετείχαν σε fun activations στο booth της ΖΕΝΙΘ, απόλαυσαν το καλοκαιρινό Combo Menu «Γύρος του Κόσμου» του εστιατορίου 1055, δροσιστικά αναψυκτικά ΒΙΚΟΣ COLA, με Car Partner την OMODA & JAECOO, ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε με μεγάλες κληρώσεις, στις οποίες οι τυχεροί κέρδισαν ηχεία και ακουστικά MARSHALL από την OBJECTS WE LOVE, ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη SEAJETS και εμφανίσεις της Εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου από την INTERSPORT.

Το Mundial Night Party αποτέλεσε κάτι περισσότερο από μια ποδοσφαιρική βραδιά. Ήταν μια γιορτή που έφερε κοντά ανθρώπους, brands και τον κόσμο του αθλητισμού, σηματοδοτώντας με τον καλύτερο τρόπο τη νέα εποχή του Onsports.gr.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρέα με την κορυφαία ενέργεια της ΖΕΝΙΘ, με την πολύτιμη υποστήριξη των Regency Casino Mont Parnes, ΒΙΚΟΣ COLA, MARSHALL - OBJECTS WE LOVE, OMODA & JAECOO, και SEAJETS.