Επιλεγμένα έργα σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών θα φιλοξενούνται στους χώρους του ξενοδοχείου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου

Το Poseidonion Grand Hotel εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία με τη Skoufa Gallery, μία από τις ιστορικότερες και πλέον αναγνωρισμένες γκαλερί της Ελλάδας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη διαχρονική του σχέση με τον πολιτισμό. Μέσα από αυτή την πολιτιστική σύμπραξη, το ξενοδοχείο φιλοξενεί επιλεγμένα έργα σύγχρονης ελληνικής τέχνης, προσφέροντας στους επισκέπτες μια εμπειρία όπου η αισθητική, η ιστορία και η φιλοξενία συνυπάρχουν αρμονικά.

Καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, οι επισκέπτες του ξενοδοχείου αλλά και του νησιού θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε μια ξεχωριστή εικαστική διαδρομή στο Ποσειδώνιο, ανακαλύπτοντας έργα που συνομιλούν με την ιστορική ταυτότητα του ξενοδοχείου και το ιδιαίτερο φως των Σπετσών.

Η φιλοξενία συναντά τη δημιουργία

Με περισσότερα από σαράντα χρόνια παρουσίας στον χώρο της τέχνης, η Skoufa Gallery έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη σημαντικών Ελλήνων δημιουργών και στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής σκηνής. Η συνεργασία της με το Poseidonion Grand Hotel φέρνει κοντά δύο κόσμους που μοιράζονται κοινές αξίες: τη διαχρονικότητα, την υψηλή αισθητική και την επιδίωξη ουσιαστικών εμπειριών.

Η νέα αυτή συνεργασία εντάσσεται στη μακρόχρονη πορεία του ξενοδοχείου ως σημείου αναφοράς για τον πολιτισμό στις Σπέτσες, συνεχίζοντας μια παράδοση που συνδέει τη φιλοξενία με τη δημιουργική έκφραση.

Ένα ταξίδι στη σύγχρονη ελληνική εικαστική δημιουργία

Η έκθεση συγκεντρώνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής και μικτών τεχνικών από καταξιωμένους αλλά και νεότερους δημιουργούς, αναδεικνύοντας το εύρος και τη ζωντάνια της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής σκηνής. Μέσα από διαφορετικές τεχνικές, υλικά και εκφραστικές προσεγγίσεις, τα έργα κινούνται ανάμεσα στην παραστατικότητα και την αφαίρεση, αντλώντας έμπνευση από το ελληνικό τοπίο, την ανθρώπινη μορφή, τη μνήμη και τη σύγχρονη καθημερινότητα.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ξεχωρίζουν δημιουργοί με σημαντική διεθνή παρουσία, όπως ο Ηλίας Παπαηλιάκης, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Μπιενάλε της Βενετίας και συμμετείχε στη documenta 14, η Ειρήνη Κανά, της οποίας έργα βρίσκονται σε κορυφαίες δημόσιες συλλογές, καθώς και ο Γιώργος Χαδούλης, γνωστός για τη χαρακτηριστική ζωγραφική και κεραμική του γλώσσα. Τη συλλογή συμπληρώνουν οι Αντώνης Στάβερης, Τάσος Παυλόπουλος, Πάβλος Χαμπίδης, Πρόδρομος Χαραλαμπίδης, Τάνια Δημητρακοπούλου, Μιχάλης Μαδένης, Μαριέλλα Μπιλίτσα, Κατερίνα Σεραφετινίδου, Μάριον Ιγγλέση και ακόμη σημαντικοί εκπρόσωποι της σύγχρονης ελληνικής τέχνης.

Τα έργα έχουν τοποθετηθεί στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου, δημιουργώντας έναν φυσικό διάλογο ανάμεσα στην αρχιτεκτονική του Ποσειδωνίου, το φως των Σπετσών και τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Παράλληλα, όλα τα έργα διατίθενται προς πώληση μέσω της Skoufa Gallery, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αποκτήσουν έργα σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών και να μεταφέρουν μαζί τους ένα κομμάτι αυτής της εμπειρίας.

Μια διαχρονική σχέση με τον πολιτισμό

Από την ίδρυσή του το 1914, το Poseidonion Grand Hotel αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής των Σπετσών. Εμπνευσμένο από το όραμα του ιδρυτή του, Σωτήριου Ανάργυρου, συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον πολιτισμό και τη δημιουργική έκφραση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καθιέρωση του νησιού ως προορισμού υψηλής αισθητικής.

Η έκθεση θα φιλοξενείται στους χώρους του Poseidonion Grand Hotel έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, προσφέροντας στους επισκέπτες του ξενοδοχείου και των Σπετσών την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής δημιουργίας, ενώ όλα τα έργα θα είναι διαθέσιμα προς πώληση μέσω της Skoufa Gallery.