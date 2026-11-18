Η κατάταξη Top Employers wherewework Greece 2026 βασίζεται σε περίπου 40.000 αξιολογήσεις που δημοσίευσαν νυν και πρώην εργαζόμενοι στο wherewework.gr από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Η ομάδα των κορυφαίων εργοδοτών της Ελλάδας αλλάζει σημαντικά στην κατάταξη Top Employers wherewework Greece 2026. Η CQS παίρνει την πρώτη θέση, ακολουθούν η PPC S.A. και η FlexCar, ενώ μόνο τρεις εταιρείες από το περσινό Top 10 διατηρούν θέση σε αυτό. Δέκα εργοδότες που δεν ήταν στο Top 50 του 2025, κερδίζουν θέση στη φετινή κατάταξη. Η πρωτοβουλία «Top Employers wherewework Greece 2026» περιλαμβάνει εργοδότες από διάφορους κλάδους της οικονομίας, με βάση τις βαθμολογίες και τις εμπειρίες εργασίας που μοιράζονται νυν και πρώην εργαζόμενοι. Ο κλάδος Ενέργεια & Βιομηχανία έχει δύο εταιρείες στο Top 5, ενώ το λιανικό εμπόριο είναι ο κλάδος που εκπροσωπείται περισσότερο στο Top 50.

Η κατάταξη Top Employers wherewework Greece 2026 βασίζεται σε περίπου 40.000 αξιολογήσεις που δημοσίευσαν νυν και πρώην εργαζόμενοι στο wherewework.gr από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Η συνολική βαθμολογία του εργοδότη μετράει για το 70% του τελικού σκορ. Οι προοπτικές εξέλιξης, το πακέτο αποδοχών, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η διοίκηση, και οι διαδικασίες και οι αξίες της εταιρείας μετράνε από 6% το καθένα. Κάθε κριτήριο βαθμολογείται σε κλίμακα από 1 έως 5 και το τελικό σκορ υπολογίζεται ως σταθμισμένος μέσος όρος. Οι συγκρίσεις με την προηγούμενη χρονιά σε αυτό το δελτίο αφορούν θέσεις στην κατάταξη και όχι αλλαγές στη βαθμολογία των εργαζομένων. Η κατάταξη πραγματοποιείται σε αρκετές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Μολδαβία, και στόχο έχει να βοηθήσει στην αξιολόγηση των προσπαθειών των εταιρειών σε συνθήκες εργασίας, ανάπτυξη ανθρώπων και φήμη ως εργοδότες. Πέρα από τη συνολική κατάταξη, η πρωτοβουλία αναδεικνύει και τους πρωταθλητές κάθε κλάδου. Έτσι, οι εργαζόμενοι και οι υποψήφιοι μπορούν να συγκρίνουν εργοδότες μέσα στον κλάδο τους, ενώ οι εταιρείες έχουν καλύτερη εικόνα για τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Ανανεωμένο Top 10 και μεγάλα άλματα

Η CQS ανεβαίνει από τη 2η στην 1η θέση και διατηρεί την ηγεσία στον κλάδο BPO & Παροχή υπηρεσιών. Η PPC S.A. ανεβαίνει από την 9η στη 2η θέση και η FlexCar από τη 14η στην 3η. Οι CQS, PPC S.A. και Concentrix Greece είναι οι μόνοι εργοδότες που διατηρούν θέση στο Top 10. Οι Intersport, ELVIAL S.A. και KPMG Greece μπαίνουν στο Top 50 και μάλιστα σε 4η, 5η και 6η θέση αντίστοιχα.

Η Mediatel ανεβαίνει από την 32η στην 7η θέση, η PepsiCo Greece από την 20ή στην 9η και η Praktiker Hellas από την 36η στη 10η. Η Praktiker Hellas σημειώνει τη δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο στη συνολική κατάταξη, πίσω από την Allwyn Hellas (πρώην ΟΠΑΠ). Σε ολόκληρο το Top 50, καμία από τις 40 εταιρείες που βρίσκονται στην κατάταξη και τις δύο χρονιές δεν κρατά την ίδια θέση, ενώ εννέα μετακινούνται κατά 20 θέσεις ή περισσότερες.

«Η φετινή ελληνική κατάταξη δείχνει πόσο πολύ μπορεί να αλλάξει η εικόνα: μόνο τρεις από τους εργοδότες του περσινού Top 10 παραμένουν στη δεκάδα και δέκα εταιρείες μπαίνουν στο Top 50. Η CQS περνά στην πρώτη θέση, ενώ εργοδότες από την ενέργεια και τη βιομηχανία, το λιανικό εμπόριο και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες φτάνουν επίσης στις πρώτες θέσεις. Φέτος αναδεικνύουμε πρωταθλητές σε 13 κατηγορίες κλάδων, ώστε οι υποψήφιοι να έχουν πιο αναλυτική εικόνα για τους χώρους εργασίας στον δικό τους κλάδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους μοιράστηκαν την εμπειρία τους στο wherewework.gr. Τα σχόλιά τους κάνουν αυτή την κατάταξη εφικτή», δήλωσε ο Costin Tudor, CEO του wherewework.

«Όταν η αναγνώριση έρχεται από τους ανθρώπους μας, η πρώτη θέση στη συνολική κατάταξη Top Employers 2026 του wherewework έχει ιδιαίτερη αξία. Για την CQS, το πιο πολύτιμο χειροκρότημα είναι αυτό που έρχεται από την ομάδα μας. Μαζί χτίζουμε κάθε μέρα ένα περιβάλλον εργασίας όπου κάθε φωνή μετράει, οι επιτυχίες αναγνωρίζονται και οι ιδέες έχουν χώρο να ανθίσουν. Η εμπιστοσύνη, ο ανοιχτός διάλογος και η διαρκής ανάπτυξη είναι τα θεμέλια της κουλτούρας μας. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους μας για αυτή τη διάκριση και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξή τους και να βελτιώνουμε την καθημερινή τους εμπειρία στη δουλειά», δήλωσε η Ζηνοβία Κοτσάνη, HR Director της CQS.

Η ενέργεια και η βιομηχανία ανεβαίνουν, το λιανικό εμπόριο διευρύνεται

Οι PPC S.A. και ELVIAL S.A. φέρνουν τον κλάδο Ενέργεια & Βιομηχανία ανάμεσα στους πιο ισχυρούς - και οι δύο εργοδότες βρίσκονται στο Top 5. Ο κλάδος BPO & Παροχή υπηρεσιών έχει περισσότερες θέσεις στο Top 10 από κάθε άλλον, μέσω των CQS, Mediatel και Concentrix Greece. Η Kaizen Gaming διατηρεί την πρώτη θέση στην Ψυχαγωγία, ακολουθούμενη από τη Novibet και την Allwyn Hellas. Η KPMG Greece γίνεται η νέα ηγέτιδα στις Συμβουλευτικές υπηρεσίες και η PepsiCo Greece ηγείται στην Παραγωγή καταναλωτικών αγαθών.

Το λιανικό εμπόριο καταλαμβάνει 18 θέσεις του Top 50. Τρεις κατηγορίες λιανικού εμπορίου μη τροφίμων κατατάσσονται χωριστά για πρώτη φορά: Ηλεκτρονικά & Τεχνολογία, Μόδα & Αθλητικά, και Σπίτι, Έπιπλα & DIY. Οι Κωτσόβολος, Intersport και Praktiker Hellas ηγούνται αντίστοιχα. Η Praktiker Hellas μπαίνει στο Top 10, ενώ οι IKEA και Leroy Merlin ανεβαίνουν επίσης στη συνολική κατάταξη. Η Eurobank S.A. διατηρεί την ηγεσία στις Τράπεζες, η Lidl Hellas ηγείται σε ένα αμετάβλητο βάθρο στο Λιανικό εμπόριο τροφίμων και η McDonald’s Greece παραμένει πρώτη στα Εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης & Delivery.

Top Employers Greece 2026

Συνολικό Top 10

CQS PPC S.A. FlexCar Intersport ELVIAL S.A. KPMG Greece Mediatel Concentrix Greece PepsiCo Greece Praktiker Hellas

Οι τρεις πρώτοι ανά κλάδο

Τράπεζες

Eurobank S.A. Alpha Bank Piraeus Bank

BPO & Παροχή υπηρεσιών

CQS Mediatel Concentrix Greece

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

KPMG Greece EY Greece Deloitte Greece

Ενέργεια & Βιομηχανία

PPC S.A. ELVIAL S.A. Metlen Energy & Metals

Λιανικό εμπόριο τροφίμων

Lidl Hellas ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΒ Βασιλόπουλος

Ψυχαγωγία

Kaizen Gaming Novibet Allwyn Hellas

Τεχνολογία & Πληροφορική (IT&C)

Microsoft Greece Netcompany Mellon Group of Companies

Παραγωγή καταναλωτικών αγαθών

PepsiCo Greece Philip Morris Greece / Papastratos S.A. Coca-Cola Τρία Έψιλον

Εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης & Delivery

McDonald's Greece KFC Greece Wolt

Λιανικό εμπόριο - Ηλεκτρονικά & Τεχνολογία

Κωτσόβολος Plaisio Public Group

Λιανικό εμπόριο - Μόδα & Αθλητικά

Intersport Cosmos Sport H&M Greece

Λιανικό εμπόριο - Σπίτι, Έπιπλα & DIY

Praktiker Hellas IKEA Leroy Merlin

Τηλεπικοινωνίες

Vodafone Greece Nova Telekom GR

Επίσημη κατάταξη και κατάλογος

Σε αυτή την πρώτη φάση ανακοινώνονται το συνολικό Top 10 και οι τρεις πρώτοι εργοδότες κάθε κλάδου. Η πλήρης κατάταξη Top 50 θα αποκαλυφθεί στο Top Employers Catalogue Greece 2026, που θα δημοσιευτεί τον Φεβρουάριο του 2027.