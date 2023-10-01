Κάθε χρονιά αφήνει κάτι πίσω της.

Ένα αποτέλεσμα, έναν αριθμό ή ένα report. Για εμάς, αφήνει κάτι ακόμη: την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τη δουλειά μας αντέχει στην πράξη.

Οι δουλειές του 2026, όσο διαφορετικές κι αν ήταν μεταξύ τους, επιβεβαίωσαν τρεις διαπιστώσεις που βρίσκονται ήδη στον πυρήνα του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε και προσεγγίζουμε την επικοινωνία.

1. Όταν το κοινό πιστεύει ότι τα έχει ήδη ακούσει όλα, το ήδη γνωστό χρειάζεται να ιδωθεί από άλλη πλευρά.

Υπάρχουν ζητήματα στα οποία η κοινωνία έχει εκτεθεί επανειλημμένα με καμπάνιες από θεσμούς, οργανισμούς, επιχειρήσεις και φορείς. Το ίδιο μήνυμα έχει ειπωθεί με δεκάδες διαφορετικούς τρόπους και μέσα. Όσο αυξάνεται η επανάληψη, τόσο δυσκολότερο γίνεται για μια νέα καμπάνια να ξεχωρίσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πρόκληση βρίσκεται στην οπτική γωνία. Το ήδη γνωστό χρειάζεται να ιδωθεί από άλλη πλευρά, ώστε να αποκτήσει ξανά σημασία και να ενεργοποιήσει μια διαφορετική αντίδραση.

2. Η στρατηγική βάζει τα θεμέλια.

Παρακολουθούμε καθημερινά καμπάνιες που επιχειρούν να τραβήξουν την προσοχή. Πολύ λίγες, όμως, καταφέρνουν να αφήσουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η διαφορά βρίσκεται στη στρατηγική που προηγείται της υλοποίησης και δίνει νόημα σε κάθε επιλογή.

Η στρατηγική προσδιορίζει τι έχει πραγματικά σημασία, δίνει κατεύθυνση σε κάθε απόφαση και ορίζει και τι θα μείνει στο τέλος. Από εκεί και πέρα, οι ενέργειες, τα μέσα και τα δημιουργικά υπηρετούν αυτές τις επιλογές.

3. Η βιωματική εμπειρία παραμένει ένα από τα ισχυρότερα μέσα επικοινωνίας.

Η παραγωγή περιεχομένου γίνεται διαρκώς ευκολότερη, ταχύτερη και οικονομικότερη. Η βιωματική εμπειρία ακολουθεί την αντίθετη πορεία. Η φυσική παρουσία, η πρόσβαση και η συμμετοχή σε πραγματικά γεγονότα αποκτούν μεγαλύτερη αξία, γιατί αποτελούν στοιχεία που δεν αναπαράγονται. Εκεί βρίσκεται η αφετηρία του πιο ουσιαστικού περιεχομένου.

Όλα τριγύρω αλλάζουν, κι όλα τα ίδια μένουν.

Παρά τις τεράστιες αλλαγές στην επικοινωνία, οι βασικές αρχές της παραμένουν οι ίδιες. Η κατανόηση προηγείται της δημιουργίας. Η στρατηγική προηγείται της υλοποίησης. Αυτός είναι και ο λόγος που εξακολουθούμε να εμπιστευόμαστε την ίδια μεθοδολογία: να κατανοούμε πριν προτείνουμε, να επιλέγουμε πριν δημιουργήσουμε και να υλοποιούμε με ξεκάθαρο σκοπό.

Οι δουλειές που εφαρμόστηκαν αυτές οι σκέψεις

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος - «Αν απόψε φύγεις, να φτάσεις»

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ δεν αποτελεί ένα ζήτημα για το οποίο το κοινό αγνοεί τους κινδύνους. Το πραγματικό επικοινωνιακό εμπόδιο βρίσκεται αλλού: ένα μήνυμα που έχει επαναληφθεί αμέτρητες φορές μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε κάτι γνώριμο και, τελικά, αόρατο.

Η στρατηγική μας δεν ήταν να εξηγήσουμε ξανά γιατί η οδήγηση μετά το αλκοόλ είναι επικίνδυνη. Ήταν να παρέμβουμε στη μικρή στιγμή της απόφασης, όταν κάποιος σκέφτεται: «Έχω πιει, αλλά είμαι καλά».

Για να το πετύχουμε, επιλέξαμε να μιλήσουμε μέσα από κάτι που η Gen Z είχε ήδη κάνει δικό της. Ο στίχος «Αν απόψε φύγω» απέκτησε νέο νόημα και έγινε «Αν απόψε φύγεις, να φτάσεις», μετατρέποντας ένα γνώριμο τραγούδι σε αφορμή για δεύτερη σκέψη. Το μήνυμα δεν άλλαξε, άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο έφτασε στο κοινό.

ΔΕΘ 2026 - Μία διοργάνωση, τρεις διαφορετικές ιστορίες

Η ΔΕΘ 2026 έφερε μαζί τρεις διαφορετικές θεματικές: τα 100 χρόνια του θεσμού, την Ιαπωνία ως Τιμώμενη Χώρα και το σχέδιο ανάπλασης της Έκθεσης. Καθεμία είχε διαφορετική σημασία για διαφορετικά κοινά: τους εκθέτες, τις επιχειρήσεις, τους θεσμικούς φορείς, τους επισκέπτες και το ευρύ κοινό.

Η στρατηγική οργανώθηκε γύρω από αυτή την πραγματικότητα. Κάθε ομάδα χρειαζόταν διαφορετικές πληροφορίες, διαφορετική έμφαση και διαφορετικά σημεία επαφής. Η ενιαία εικόνα της διοργάνωσης διαμορφώθηκε μέσα από την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και τη σύνδεση όλων των επιμέρους ενεργειών σε μία κοινή κατεύθυνση.

TCL - Milan Christmas Tree Lighting

Η TCL μάς ανέθεσε το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ελληνικής συμμετοχής της στο Milan Christmas Tree Lighting, στο πλαίσιο της χορηγικής της παρουσίας ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026. Σχεδιάσαμε μια ολοκληρωμένη συνεργασία με Έλληνες content creators, αναλαμβάνοντας κάθε στάδιο: από την επιλογή τους και το σχεδιασμό της εμπειρίας τους στο Μιλάνο έως τη δημιουργία περιεχομένου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση.

Το project αυτό μάς υπενθύμισε ότι όσο πιο εύκολη γίνεται η παραγωγή περιεχομένου, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτά η εμπειρία που προηγείται και το τροφοδοτεί. Το περιεχόμενο μπορεί να σχεδιαστεί· η ουσιαστική εμπειρία, όμως, είναι αυτή που του δίνει βάθος, αυθεντικότητα και μια αξία που δύσκολα αντιγράφεται.

CONTACT DETAILS

Όνομα: Touchpoint Strategies

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 350 & Χρ. Λαδά 2, Χαλάνδρι 15233

Τηλέφωνο: 210 8114620

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

URL: www.touchpointstrategies.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρία Ελπίδα Φλέσσα, Business Development Manager

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