Ο Νώντας Πλατής αναλαμβάνει Managing Director για την Ελλάδα και ο Ανδρέας Μικρούτσικος Chief Operating Officer από την 1η Νοεμβρίου 2026

Η TP Greece ανακοίνωσε τη νέα διοικητική της δομή, με τη Charlotte Foucteau να παραμένει επικεφαλής της εταιρείας στην Ελλάδα, διατηρώντας παράλληλα τις αρμοδιότητές της ως CEO για τη Ρουμανία και την περιφερειακή ενότητα PCUB (Πολωνία, Τσεχία, Ουκρανία και Βαλκάνια).

Στο νέο οργανωτικό σχήμα, που τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2026, ο Νώντας Πλατής, μέχρι σήμερα Chief Operating Officer (COO), αναλαμβάνει τη θέση του Managing Director για την Ελλάδα, με απευθείας αναφορά στη Charlotte Foucteau, ενώ ο Ανδρέας Μικρούτσικος, μέχρι σήμερα Vice President of Operations, αναλαμβάνει τη θέση του Chief Operating Officer (COO).

Η νέα διοικητική δομή ενισχύει την επιχειρησιακή λειτουργία της TP Greece, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της στρατηγικής της και αναδεικνύοντας παράλληλα στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία και σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Η Charlotte Foucteau συνεχίζει να έχει τη συνολική ευθύνη της TP Greece, παράλληλα με τις αρμοδιότητές της για τη Ρουμανία και τις χώρες της περιφερειακής ενότητας PCUB. Στο επίκεντρο της στρατηγικής της παραμένουν η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας και η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της TP στις αγορές ευθύνης της.

Ο Νώντας Πλατής διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών και της διοίκησης επιχειρησιακών λειτουργιών. Εντάχθηκε στην TP Greece το 2008 και έκτοτε έχει αναλάβει διαδοχικά θέσεις αυξημένης ευθύνης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας, στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και στη διαρκή βελτίωση της εμπειρίας εργαζομένων και πελατών. Από το 2024 κατείχε τη θέση του Chief Operating Officer.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην TP Greece το 2007 ως εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών. Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε θέσεις εποπτείας, επιχειρησιακής ανάλυσης και διοίκησης λειτουργιών, ενώ από το 2022 κατείχε τη θέση του Vice President of Operations. Η πορεία του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης που προσφέρει η εταιρεία στους ανθρώπους της.

Με αφορμή τις νέες τοποθετήσεις, η Charlotte Foucteau δήλωσε:

«Η TP Greece βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικής εξέλιξης, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν και εξυπηρετούν τους πελάτες τους. Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε αυτές τις δυνατότητες, συνδυάζοντας την τεχνολογική καινοτομία με την εμπειρία και τις δεξιότητες των ανθρώπων μας, ώστε να δημιουργούμε υπηρεσίες με ολοένα μεγαλύτερη αξία για τους συνεργάτες μας. Σε αυτή την πορεία, η ισχυρή διοικητική ομάδα είναι καθοριστική. Ο Νώντας Πλατής και ο Ανδρέας Μικρούτσικος γνωρίζουν σε βάθος την εταιρεία και έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξή της. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους και είμαι βέβαιη ότι, μέσα από τους νέους τους ρόλους, θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας της TP Greece. Μιας εταιρείας που συνεχίζει να εξελίσσεται, να επενδύει στους ανθρώπους της και να δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης».

Η νέα διοικητική δομή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της TP Greece για συνεχή εξέλιξη, με επίκεντρο την αξιοποίηση της εσωτερικής τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη των ανθρώπων της και την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.