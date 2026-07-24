Ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της διοργάνωσης

Η επιστροφή του παγκόσμιου γυναικείου τένις στην Αθήνα, μετά από 36 χρόνια, σηματοδότησε ένα σημαντικό ορόσημο για τον ελληνικό αθλητισμό, με το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 να επανατοποθετεί την ελληνική πρωτεύουσα στον χάρτη των διεθνών διοργανώσεων υψηλού επιπέδου.

Η V+O Greece | SEC Newgate ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της διοργάνωσης, στηρίζοντας ένα διεθνές αθλητικό γεγονός που προσέλκυσε το ενδιαφέρον μέσων ενημέρωσης, θεσμικών φορέων, χορηγών, stakeholders και χιλιάδων φιλάθλων.

Η ανάθεση αυτή αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη συνεργασία της V+O Greece | SEC Newgate με κορυφαία διεθνή επαγγελματική διοργάνωση τένις στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την τεχνογνωσία της εταιρίας στη διαχείριση απαιτητικών επικοινωνιακών έργων με διεθνές αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ομάδα της V+O Greece | SEC Newgate είχε την ευθύνη του συνολικού επικοινωνιακού σχεδιασμού της διοργάνωσης και του συντονισμού με θεσμικούς φορείς, χορηγούς και λοιπούς stakeholders.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας, η V+O | SEC Newgate συνέβαλε στην ανάδειξη της σημασίας της διοργάνωσης, στην ενίσχυση της προβολής της στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στην περαιτέρω σύνδεση του κοινού με το άθλημα.

Η διοργάνωση κορυφώθηκε με έναν τελικό υψηλού διεθνούς ενδιαφέροντος μεταξύ της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και της Μαρίας Σάκκαρη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τουρνουά και το ισχυρό ενδιαφέρον του κοινού για την επιστροφή του παγκόσμιου γυναικείου τένις στην Ελλάδα.

Με το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, η V+O Greece | SEC Newgate προσθέτει ακόμη μία διεθνή αθλητική διοργάνωση υψηλών απαιτήσεων στο portfolio της, έχοντας αναλάβει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την επικοινωνιακή διαχείριση επαγγελματικού τουρνουά τένις στην Ελλάδα.