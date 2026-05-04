Η VALUE συνεργάστηκε με τον Dr.Θεόδωρο Κουτσομήτρο για τη συνολική διαμόρφωση της εταιρικής ταυτότητας και της ψηφιακής παρουσίας των SynaΨe Therapy και Greek rTMS clinic.

Η συνεργασία περιλάμβανε τον σχεδιασμό του brand identity από τη βάση, τη διαμόρφωση οπτικής και λεκτικής ταυτότητας, καθώς και την ανάπτυξη δύο αυτόνομων εταιρικών websites που αποτυπώνουν με σαφήνεια το επιστημονικό προφίλ και τη θεραπευτική κατεύθυνση των δομών.

Στόχος ήταν η δημιουργία ενός συνεκτικού brand framework που να συνδυάζει επιστημονική εγκυρότητα, θεσμική αξιοπιστία και σύγχρονη αισθητική προσέγγιση, σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο και απαιτητικό κλάδο όπως η ψυχική υγεία.

Η ψηφιακή παρουσία σχεδιάστηκε ώστε να λειτουργεί ως βασικό σημείο ενημέρωσης και ενίσχυσης εμπιστοσύνης. Ιδιαίτερη εστίαση δόθηκε στη σαφή δομή περιεχομένου και στην καθαρή αποτύπωση των θεραπευτικών υπηρεσιών.

Η συνεργασία διαμόρφωσε ένα ολοκληρωμένο brand και digital υπόβαθρο, το οποίο υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη τοποθέτηση των δύο δομών στον χώρο των σύγχρονων θεραπευτικών πρακτικών.