«Όσο περισσότερα κανάλια, πλατφόρμες και εργαλεία αποκτούμε, τόσο πιο πολύτιμο γίνεται κάτι πολύ παλιό, η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε ανθρώπους. Η επικοινωνία που αποδίδει, στηρίζεται σε πρόσωπα που γνωρίζονται, συνομιλούν και μπορούν να βασιστούν ο ένας στον άλλον».

adb: Στη νέα εποχή της επικοινωνίας, ποια χαρακτηριστικά, δεξιότητες και δυνατότητες πρέπει να διαθέτουν τα PR Agencies και τα στελέχη του χώρου, ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα και να ξεχωρίζουν σήμερα αλλά και τα επόμενα χρόνια;

Όσο περισσότερα κανάλια, πλατφόρμες και εργαλεία αποκτούμε, τόσο πιο πολύτιμο γίνεται κάτι πολύ παλιό, η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε ανθρώπους. Η επικοινωνία που αποδίδει, στηρίζεται σε πρόσωπα που γνωρίζονται, συνομιλούν και μπορούν να βασιστούν ο ένας στον άλλον. Ο δημοσιογράφος που ξέρει ότι θα του πεις την αλήθεια, ο θεσμικός συνομιλητής που ξέρει ότι θα του φέρεις κάτι σοβαρό, ο πελάτης που ξέρει ότι θα τον προστατέψεις.

Για αυτό θεωρώ ότι το στέλεχος του αύριο χρειάζεται βαθιά γνώση του δημόσιου χώρου. Να καταλαβαίνει πώς παίρνονται οι αποφάσεις στην πολιτεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις Βρυξέλλες, ποιοι επηρεάζουν μια συζήτηση και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να μπει μια εταιρεία σε αυτήν. Οι εταιρείες σήμερα επηρεάζονται άμεσα από ρυθμίσεις, πολιτικές και κοινωνικές πιέσεις, οπότε η επικοινωνία τους οφείλει να έχει θέση στον δημόσιο διάλογο.

Χρειάζεται επίσης κρίση, γνώση του αντικειμένου του πελάτη και ακεραιότητα. Τα public affairs είναι δουλειά μακράς διαρκείας. Οι σχέσεις χτίζονται με τα χρόνια, με συνέπεια και διακριτικότητα, και χάνονται με μία λάθος κίνηση. Όποιος το σέβεται αυτό θα ξεχωρίζει και τα επόμενα χρόνια.

adb: Έχουν αλλάξει οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των brands από έναν PR συνεργάτη; Πώς έχει εξελιχθεί αντίστοιχα η πρόταση της δικής σας εταιρείας και πού εστιάζετε σήμερα;

Οι εταιρείες ζητούν πλέον κάτι πιο ουσιαστικό από δημοσιότητα. Θέλουν να έχουν φωνή στις συζητήσεις που αφορούν τον κλάδο τους, να κατανοούν εγκαίρως τις εξελίξεις στο θεσμικό περιβάλλον και να χτίζουν σχέσεις με την πολιτεία, τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες. Ζητούν έναν σύμβουλο που ανοίγει δρόμους διαλόγου και τους βοηθά να γίνουν αξιόπιστοι συνομιλητές.

Αυτή είναι η καρδιά της VAT Comms. Η εμπειρία μού έχει δείξει ότι κάθε επικοινωνιακό σχέδιο ξεκινά από την κατανόηση του δημόσιου χώρου. Πάνω σε αυτήν τη βάση χτίζουμε τη στρατηγική, τις σχέσεις με τα μέσα, το γραφείο Τύπου και τις εκδηλώσεις, ώστε όλα να υπηρετούν τον ίδιο στόχο.

Ο πελάτης έχει απέναντί του έναν άνθρωπο και μια ομάδα που γνωρίζουν προσωπικά το πεδίο και κάνουν οι ίδιοι τη δουλειά, από την πρώτη συνάντηση μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Στις σχέσεις, η συνέχεια των ανθρώπων είναι η ίδια η αξία.

adb: Ποια συνεργασία της φετινής χρονιάς αποτυπώνει καλύτερα τον τρόπο που δουλεύετε;

Θα ξεχώριζα την παρουσία της Imperial Brands Hellas στη φετινή ΔΕΘ. Η έκθεση είναι ο σημαντικότερος χώρος δημόσιου διαλόγου της χρονιάς. Εκεί συναντιούνται κυβέρνηση, αντιπολίτευση, αγορά, μέσα ενημέρωσης και τοπική κοινωνία, και κάθε εταιρεία που θέλει να έχει λόγο στα πράγματα πρέπει να βρίσκεται εκεί με κάτι ουσιαστικό να πει. Με αφορμή τα 45 χρόνια της Imperial Brands Hellas στην Ελλάδα, στόχος μας ήταν η εταιρεία να μπει στη δημόσια συζήτηση ως σοβαρός συνομιλητής, με θέσεις για τα θέματα που αφορούν τον κλάδο και την κοινωνία.

Η επιτυχία κρίθηκε πολύ πριν ανοίξουν οι πόρτες της έκθεσης. Δουλέψαμε για εβδομάδες σε στενή συνεννόηση με την ομάδα της εταιρείας, ώστε να συμφωνήσουμε από κοινού στα μηνύματα, στα θέματα και στο ποιοι πρέπει να καθίσουν γύρω από το τραπέζι. Αυτή η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε εμάς και τον πελάτη μάς επέτρεψε να κινηθούμε γρήγορα και με σιγουριά όταν χρειάστηκε.

Τα public affairs έδωσαν τον τόνο. Σχεδιάσαμε πάνελ με πολιτικά πρόσωπα και εκπροσώπους της αγοράς για τη μικρή λιανική, την επιχειρηματικότητα και την προστασία των ανηλίκων, θέματα στα οποία η εταιρεία έχει να καταθέσει εμπειρία μέσα από το μεγάλο δίκτυο σημείων πώλησης με το οποίο συνεργάζεται εδώ και δεκαετίες. Η επικοινωνία με τους θεσμικούς συνομιλητές έγινε προσωπικά, με προετοιμασία για το τι ενδιαφέρει τον καθένα και γιατί αξίζει να είναι εκεί. Το δείπνο έφερε κοντά ανθρώπους από την πολιτική, την αγορά και τα μέσα σε ένα πιο ανθρώπινο πλαίσιο, όπου οι κουβέντες συνεχίστηκαν πέρα από το πρόγραμμα. Γύρω από όλα αυτά στήθηκε συστηματική δουλειά με τον Τύπο, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έκθεση.

Το αποτέλεσμα ήταν μια παρουσία με περιεχόμενο, που άφησε σχέσεις και ανοιχτούς διαύλους για τη συνέχεια. Έτσι δουλεύουμε σε κάθε συνεργασία. Καλή προετοιμασία, συνεχής συνεννόηση με τον πελάτη, προσωπική σχέση με όσους συμμετέχουν στη δημόσια συζήτηση και μια ομάδα που είναι παρούσα σε κάθε βήμα.

adb: Ολοκληρώνοντας, ποια είναι η άποψή σας για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη στο χώρο της επικοινωνίας, δεδομένης και της έλλειψης εμπιστοσύνης προς brands και θεσμούς; Θα πρέπει να ανησυχεί τον κλάδο η ΑΙ;

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινότητά μας. Επιταχύνει την έρευνα, την παρακολούθηση της επικαιρότητας και του νομοθετικού έργου, την ανάλυση δεδομένων και τα πρώτα σχέδια κειμένων. Μας δίνει περισσότερο χρόνο για αυτό που μετρά περισσότερο, τις συναντήσεις, τις κουβέντες, τη σκέψη.

Η εμπιστοσύνη, ειδικά σε μια εποχή που το κοινό αμφισβητεί brands και θεσμούς, κερδίζεται από ανθρώπους. Από τη συνέπεια ανάμεσα σε όσα λέει και όσα κάνει ένας οργανισμός, από το πρόσωπο που αναλαμβάνει την ευθύνη, από τη σχέση που έχει χτιστεί πριν χρειαστεί. Μια μηχανή μπορεί να γράψει ένα άψογο κείμενο. Το τηλέφωνο που θα σηκωθεί σε μια δύσκολη στιγμή, το σηκώνει κάποιος που σε εμπιστεύεται.

Όσοι βασίζουν τη δουλειά τους στην παραγωγή περιεχομένου έχουν λόγο να προβληματίζονται. Όσοι επενδύουν σε σχέσεις, γνώση του δημόσιου χώρου και αξιοπιστία θα δουν την τεχνητή νοημοσύνη να ενισχύει ακόμα περισσότερο την αξία τους.

CONTACT DETAILS

Όνομα: VAT Comms

Διεύθυνση: Ακαδημίας 81, 106 78 Αθήνα

Τηλέφωνο: 211 0088435

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URL: www.vatcomms.gr

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Βασίλης Τσιατσιάμης, Founder

Φιλιώ Σπινθάκη, Corporate Communications Manager

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