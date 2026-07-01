Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους κινηματογραφική παραγωγή που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ του Christopher Nolan, μια από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς έρχεται για δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στην οθόνη της IMAX with Laser των Village Cinemas, στο The Mall Athens.

Τα Village Cinemas εξασφάλισαν ειδική άδεια για την πραγματοποίηση πρώτης προβολής της ταινίας ΟΔΥΣΣΕΙΑ, παράλληλα με την πρεμιέρα της στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια θα πραγματοποιηθούν δύο ειδικές προβολές, που έχουν προγραμματιστεί για το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου στην αίθουσα IMAX with Laser των Village Cinemas στο The Mall Athens: η πρώτη θα ξεκινήσει πέντε λεπτά μετά την επίσημη αλλαγή της ημέρας (Τετάρτη προς Πέμπτη 16/07, ώρα 00:05) και η δεύτερη στις 04:00 το ίδιο βράδυ.

Η επιλογή της αίθουσας IMAX with Laser ήταν μονόδρομος και ιδιαίτερης βαρύτητας για αυτή την μοναδική δράση, καθώς η ΟΔΥΣΣΕΙΑ αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους κινηματογραφική παραγωγή που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, προσφέροντας μια εμπειρία θέασης που έχει σχεδιαστεί εξαρχής για τη συγκεκριμένη τεχνολογία προβολής.

Η προπώληση για τις μεταμεσονύκτιες, αλλά και για όλες τις προβολές της ταινίας, έχουν ήδη ξεκινήσει μέσω του site villagecinemas.gr, του Village Cinemas app και των ταμείων των κινηματογράφων.