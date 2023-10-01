Αναζητούμε πάντα τον τρόπο να κάνουμε μια ιδέα relevant, συμμετοχική και αξιομνημόνευτη.

Η επικοινωνία σήμερα δεν είναι απλώς θέμα προβολής. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μια εταιρεία, ένας οργανισμός ή ένα brand βρίσκει τη δική του φωνή, δημιουργεί ουσιαστικές συνδέσεις με το κοινό και μετατρέπει μια ιδέα σε εμπειρία με πραγματικό αντίκτυπο.

Στη Weber Shandwick πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική επικοινωνία δεν περιορίζεται στη δημιουργία μιας δυνατής καμπάνιας. Ξεκινά από την κατανόηση της πρόκλησης, μετατρέπεται από στρατηγική σε μια ουσιαστική ιδέα και καταλήγει σε εμπειρίες και αφηγήματα που δημιουργούν πραγματική σύνδεση με το κοινό.

Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες στρατηγικές επικοινωνίας που συνδυάζουν δημιουργικότητα, στρατηγική σκέψη, περιεχόμενο, PR, digital και εμπειρίες, με στόχο κάθε project να αποκτά ξεκάθαρο ρόλο και μετρήσιμο αντίκτυπο. Από εθνικές δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα και καμπάνιες που αξιοποιούν τη δύναμη της pop culture, έως εταιρικούς μετασχηματισμούς που χρειάζονται ένα νέο αφήγημα, αναζητούμε πάντα τον τρόπο να κάνουμε μια ιδέα relevant, συμμετοχική και αξιομνημόνευτη.

Μια αγαπημένη παρέα που ξαναβρέθηκε για ένα παγωτό. Χιλιάδες παιδιά που υιοθέτησαν πιο υγιεινές συνήθειες. Μια εταιρεία που άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο. Τρία έργα, τρεις διαφορετικές προκλήσεις, μία πεποίθηση: οι ιδέες που αξίζουν δεν διεκδικούν απλώς την προσοχή. Κερδίζουν μια θέση στη ζωή των ανθρώπων.

NUII x «Στο Παρά Πέντε»: Η επανένωση που έδωσε νέα γεύση στην περιπέτεια

Πρωτότυπα σενάρια, απολαυστικό χιούμορ και η χημεία της αγαπημένης πεντάδας έφεραν τις γεύσεις του NUII στο επίκεντρο μιας social media καμπάνιας με 3,07 εκατ. προβολές.

Η καμπάνια NUII x «Στο Παρά Πέντε» συνέδεσε ένα διεθνές brand με την ελληνική pop culture, μετατρέποντας την επανένωση των πρωταγωνιστών σε νέες ιστορίες γεύσης και περιπέτειας.

Στόχος ήταν η διαφοροποίηση στην ελληνική αγορά μέσα από ένα ενιαίο δημιουργικό concept, σχεδιασμένο τοπικά και βασισμένο στην ταυτότητα του NUII. Για πρώτη φορά, το brand υιοθέτησε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με ambassadors, κοινή αφήγηση και ενιαία αισθητική που ανέδειξε τον premium χαρακτήρα του.

Με αφορμή την εικοστή επέτειο της σειράς, αξιοποιήθηκαν το ανανεωμένο ενδιαφέρον του κοινού και ένας συνδετικός κρίκος: η περιπέτεια, βασικό χαρακτηριστικό τόσο του «Στο Παρά Πέντε» όσο και του NUII.

Με αφετηρία την εμβληματική σκηνή του camping, οι Γιώργος Καπουτζίδης, Σμαράγδα Καρύδη, Αγγελική Λάμπρη, Αργύρης Αγγέλου και Ελισάβετ Κωνσταντινίδου πρωταγωνίστησαν σε έξι Instagram Reels. Πέντε ατομικές ιστορίες συνέδεσαν κάθε ηθοποιό με διαφορετική γεύση και προορισμό, ενώ ένα κοινό Reel επανένωσε την πεντάδα. Το προϊόν απέκτησε ουσιαστικό ρόλο στην πλοκή, με τις γεύσεις και την προέλευση των συστατικών να τροφοδοτούν το χιούμορ και την εξερεύνηση.

Η καμπάνια προσέγγισε 1,6 εκατ. χρήστες, με engagement rate 4,2%, 86.985 likes, 12.231 κοινοποιήσεις, 4.349 αποθηκεύσεις και 1.301 reposts, αναδεικνύοντας τη δυναμική μιας δημιουργικής ιδέας που το κοινό επέλεξε να μοιραστεί.

Enerwave Unleash the Wave: Το rebranding που έγινε ολοκληρωμένη εμπειρία

Η μετάβαση από την Elpedison στην Enerwave ήταν πολύ περισσότερο από ένα rebranding: σηματοδότησε έναν ουσιαστικό επιχειρηματικό μετασχηματισμό και την έναρξη μιας νέας εποχής για την εταιρεία. Η επικοινωνιακή πρόκληση ήταν να μεταφραστεί αυτή η σύνθετη αλλαγή σε ένα σαφές, συνεκτικό και δημοσιογραφικά ελκυστικό αφήγημα, δημιουργώντας από την πρώτη στιγμή ισχυρό positioning για το νέο brand. Με κεντρική ιδέα το «Unleash the Wave», αναπτύχθηκε μια experience-led PR στρατηγική που συνέδεσε το νέο όνομα, το όραμα και τη δυναμική της Enerwave σε μία ενιαία αφήγηση αλλαγής και εξέλιξης. Εργαζόμενοι, συνεργάτες, θεσμικοί stakeholders και ΜΜΕ συμμετείχαν σε μια συλλογική εμπειρία, ενώ η ταυτόχρονη αποκάλυψη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αποτύπωσε στην πράξη την εμβέλεια και τη φιλοδοξία του brand. Στις 12 Νοεμβρίου 2025, δύο πλήρως συγχρονισμένες εκδηλώσεις σχεδιάστηκαν ως μία επικοινωνιακή στιγμή. Από το storytelling και την ανάπτυξη περιεχομένου έως το media engagement, η PR προσέγγιση έδωσε στο launch ουσία, συνέπεια και διάρκεια πέρα από το ίδιο το event. Η εκδήλωση εξασφάλισε περισσότερες από 15 τηλεοπτικές εμφανίσεις σε δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές. Παράλληλα, στοχευμένο native και long-form περιεχόμενο σε κορυφαία ενημερωτικά και επιχειρηματικά μέσα παρέτεινε την επικοινωνιακή δυναμική του launch. Με Media Value 475.000 ευρώ, το «Unleash the Wave» έδωσε μορφή, περιεχόμενο και ισχυρή δημόσια παρουσία στη νέα Enerwave, μετατρέποντας τον εταιρικό μετασχηματισμό σε μια δυνατή, συμμετοχική εμπειρία με ευρεία απήχηση.

Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας

Από την ενημέρωση στην αλλαγή: Τρία χρόνια δράσης για πιο υγιή παιδιά 18.000+ παιδιά. 350 σχολεία. 40+ πόλεις. 13.000+ εξατομικευμένες συνεδρίες διατροφικής συμβουλευτικής. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα αποτελέσματα της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, ενός ολοκληρωμένου τριετούς προγράμματος επικοινωνίας που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τη Unicef. Με στόχο η ενημέρωση για τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα να περάσει από τη θεωρία στην πράξη, σχεδιάσαμε ένα ολιστικό πλάνο επικοινωνίας σε όλη την Ελλάδα. Από την έρευνα και τον στρατηγικό σχεδιασμό έως τη δημιουργία της ταυτότητας της Δράσης και την καθημερινή επικοινωνία της, συνδυάσαμε ATL και BTL καμπάνιες, περιεχόμενο, PR, digital, social media, media planning και experiential δράσεις. Η Δράση εξελίχθηκε μέσα από τρεις φάσεις: ενημέρωση και πρόληψη, πρόσβαση σε υπηρεσίες διατροφικής υποστήριξης και, τελικά, καθημερινή υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών μέσω ψηφιακών εργαλείων και του Healthy Kids app. Παράλληλα, υλοποιήσαμε 50+ ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις σε 40+ πόλεις, φέρνοντας την επικοινωνία στην πράξη. Παιδιά και γονείς συμμετείχαν σε βιωματικές εμπειρίες, ενώ σχολεία και εκπαιδευτικοί απέκτησαν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά εργαλεία και υλικό. Η Δράση απέκτησε επίσης παρουσία σε σημαντικές διοργανώσεις, με τη συμβολή γνωστών advocates.

CONTACT DETAILS

Όνομα: Weber Shandwick Greece

Διεύθυνση: Αμαλιάδος 4, Κηφισιά 14564

Τηλέφωνο: 211 7500250

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URL: webershandwick.gr

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Βένη Κλεονάκου, General Manager

Μάγδα Κουτσουφλάκη, General Manager

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκδοση #PR Agencies εδώ.