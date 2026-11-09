Πώς διαμορφώνεται το μέλλον των φαρμακευτικών πωλήσεων και του φαρμακευτικού marketing μέσα από την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και των data analytics;

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των Συναντήσεων Κορυφής CEO MEETING του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος ΙΠΕ, ο Χρήστος Σωτηρίου, Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Φαρμακευτικής Εταιρείας WINMEDICA, θα μιλήσει στα Μέλη ΙΠΕ, για το νέο κεφάλαιο στην ελληνική φαρμακευτική παραγωγή και τα επόμενα βήματα στον κλάδο, για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ένας CEO στον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα, ιδιαίτερα υπό το βάρος θεμάτων όπως το clawback και το rebate, όπως και πώς επηρεάζουν αυτές οι συνθήκες τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό και εμπορικό σχεδιασμό μιας φαρμακευτικής εταιρείας.

Με αφετηρία και το κεντρικό θέμα του φετινού Συνεδρίου Πωλήσεων του ΙΠΕ, «Yes to What's Next», πώς διαμορφώνεται το μέλλον των φαρμακευτικών πωλήσεων και του φαρμακευτικού marketing μέσα από την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και των data analytics; Πώς μπορούν τα εργαλεία αυτά να μετατραπούν από τεχνολογικές δυνατότητες σε πραγματικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα; Αν ο παραδοσιακός ρόλος του ιατρικού επισκέπτη έχει αλλάξει στη μετά-COVID εποχή; Ποιοι παράγοντες επιταχύνουν αυτή την αλλαγή και ποιός είναι ο ρόλος του ανθρώπου της φαρμακευτικής αγοράς τα επόμενα χρόνια; Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε έναν ριζικά διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας με τους επαγγελματίες υγείας;