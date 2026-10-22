Από το 2017 έως σήμερα, το πρόγραμμα έχει στηρίξει περισσότερα από 62.000 άτομα, ενισχύοντας τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς για την επαγγελματική ανάπτυξη των νέων.

Το Youth Empowered της Coca-Cola Τρία Έψιλον, η μεγαλύτερη online πλατφόρμα ενδυνάμωσης της νέας γενιάς, επιστρέφει με τον 2ο κύκλο δωρεάν digital σεμιναρίων για το 2026, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενό του με νέες θεματικές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις της εργασιακής ζωής. Με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της απασχολησιμότητας, το πρόγραμμα προσφέρει σε νέους 18-30 ετών πρόσβαση στις δεξιότητες του αύριο, εκπαίδευση, καθοδήγηση και δικτύωση για μία ομαλή και επιτυχημένη είσοδο στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Από το 2017 έως σήμερα, το πρόγραμμα έχει στηρίξει περισσότερα από 62.000 άτομα, ενισχύοντας τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς για την επαγγελματική ανάπτυξη των νέων.

Ο νέος κύκλος, που πραγματοποιείται, σε συνεργασία με τη Socialinnov, από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 9 Δεκεμβρίου 2026, ενισχύεται με σύγχρονες θεματικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νέων και στις απαιτήσεις ενός εργασιακού περιβάλλοντος που αλλάζει διαρκώς. Για πρώτη φορά, στο πρόγραμμα εντάσσεται θεματική αφιερωμένη στη διαχείριση του άγχους και του burnout, δίνοντας στους συμμετέχοντες πρακτικά εργαλεία για τη διαχείριση της πίεσης, την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και τη φροντίδα της προσωπικής τους ευεξίας. Παράλληλα, στον νέο κύκλο παραμένει στο προσκήνιο η Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ καλύπτονται δεξιότητες που σχετίζονται με την παραγωγικότητα, την επαγγελματική παρουσία και την επιχειρηματική σκέψη.

Πιο συγκεκριμένα, οι 5 θεματικές εκπαιδεύσεις είναι οι εξής:

AI: Your new productivity superpower | 23/10, 17:00-19:00: Πώς μπορεί η Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει σύμμαχος στην καθημερινή εργασία; Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν πρακτικούς τρόπους αξιοποίησής της, από τη σύνταξη κειμένων και την έρευνα έως τη δημιουργία ιδεών και την επίλυση προβλημάτων. Παράλληλα, θα εξοικειωθούν με χρήσιμα εργαλεία και prompts που μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα, με υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση.

Πώς μπορεί η Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει σύμμαχος στην καθημερινή εργασία; Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν πρακτικούς τρόπους αξιοποίησής της, από τη σύνταξη κειμένων και την έρευνα έως τη δημιουργία ιδεών και την επίλυση προβλημάτων. Παράλληλα, θα εξοικειωθούν με χρήσιμα εργαλεία και prompts που μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα, με υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση. Work smarter, not harder | 04/11, 17:00-19:00: Η αποτελεσματική εργασία ξεκινά από τη σωστή οργάνωση. Η εκπαίδευση εστιάζει στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων, την καλύτερη διαχείριση του φόρτου εργασίας και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων που διευκολύνουν την καθημερινότητα, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους και να αξιοποιούν καλύτερα τον χρόνο τους.

Η αποτελεσματική εργασία ξεκινά από τη σωστή οργάνωση. Η εκπαίδευση εστιάζει στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων, την καλύτερη διαχείριση του φόρτου εργασίας και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων που διευκολύνουν την καθημερινότητα, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους και να αξιοποιούν καλύτερα τον χρόνο τους. The anti-burnout toolkit | 18/11, 16:00-18:00: Σε ένα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον, η διαχείριση της πίεσης και η φροντίδα της προσωπικής ευεξίας αποτελούν σημαντικά εφόδια. Μέσα από πρακτικές τεχνικές, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τρόπους διαχείρισης του stress, ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας και διατήρησης της ενέργειάς τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις καθημερινές προκλήσεις με μεγαλύτερη ισορροπία και αυτοπεποίθηση.

Σε ένα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον, η διαχείριση της πίεσης και η φροντίδα της προσωπικής ευεξίας αποτελούν σημαντικά εφόδια. Μέσα από πρακτικές τεχνικές, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τρόπους διαχείρισης του stress, ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας και διατήρησης της ενέργειάς τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις καθημερινές προκλήσεις με μεγαλύτερη ισορροπία και αυτοπεποίθηση. Make social media work for you | 19/11, 10:00-12:00: Τα social media μπορούν να αποτελέσουν ένα ουσιαστικό εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αναδεικνύουν τις δυνατότητες και τα δυνατά τους σημεία, να διαμορφώνουν μια αξιόπιστη επαγγελματική ταυτότητα και να αναπτύσσουν ένα στοχευμένο δίκτυο επαφών που μπορεί να ανοίξει νέες επαγγελματικές προοπτικές.

Τα social media μπορούν να αποτελέσουν ένα ουσιαστικό εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αναδεικνύουν τις δυνατότητες και τα δυνατά τους σημεία, να διαμορφώνουν μια αξιόπιστη επαγγελματική ταυτότητα και να αναπτύσσουν ένα στοχευμένο δίκτυο επαφών που μπορεί να ανοίξει νέες επαγγελματικές προοπτικές. Think Like a Founder| 09/12, 16:00-18:00: Η επιχειρηματική σκέψη δεν αφορά μόνο όσους θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Η εκπαίδευση εστιάζει στον εντοπισμό ευκαιριών, την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη μετατροπή μιας ιδέας σε πράξη, καλλιεργώντας μια δημιουργική και επιχειρηματική προσέγγιση που μπορεί να αξιοποιηθεί σε κάθε επαγγελματική διαδρομή.

Η Ιωάννα Παπαϊωάννου,Community& Customer Partnerships Manager της Coca-Cola Τρία Έψιλον τόνισε ότι «Το Youth Empowered αποτελεί μια σταθερή, μακροχρόνια δέσμευση της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την επαγγελματική εξέλιξη της νέας γενιάς. Γι’ αυτό εξελίσσουμε διαρκώς το περιεχόμενό του, δίνοντας χώρο όχι μόνο στις δεξιότητες που ζητά η αγορά, αλλά και σε σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν τους νέους, όπως η διαχείριση της πίεσης και η ψυχική ευεξία στην εργασία. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ευκαιρίες που επιτρέπουν στους νέους να αναγνωρίζουν τις δυνατότητές τους, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να κάνουν με αυτοπεποίθηση τα επόμενα βήματα προς το μέλλον που ονειρεύονται».

Η Στέλλα Ψαρρού, Managing Director της Socialinnov σημείωσε: «Στη Socialinnov πιστεύουμε ότι κάθε νέος άνθρωπος πρέπει να έχει πρόσβαση στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ευκαιρίες που θα του επιτρέψουν να διαμορφώσει το δικό του μέλλον. Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, η ψηφιακή εκπαίδευση, η ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων και η σύνδεση της μάθησης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια κοινωνία με περισσότερες δυνατότητες και λιγότερους αποκλεισμούς. Μέσα από τη συνεργασία μας με την Coca-Cola Τρία Έψιλον και το πρόγραμμα Youth Empowered, εργαζόμαστε με κοινό όραμα να ενδυναμώσουμε τους νέους, προσφέροντάς τους ουσιαστικά εφόδια για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Επενδύουμε σε μια μαθησιακή εμπειρία που συνδυάζει τη γνώση με την πράξη και καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση, την προσαρμοστικότητα και την ικανότητα των νέων να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του αύριο. Στόχος μας είναι κάθε νέος να μπορεί να αναγνωρίζει τις δυνατότητές του, να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά του και να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού και βιώσιμου μέλλοντος».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν δωρεάν τη θέση τους στις εκπαιδεύσεις μέσω του παρακάτω link. Στην ίδια ιστοσελίδα το κοινό μπορεί, επίσης, να παρακολουθήσει μαγνητοσκοπημένο υλικό από προηγούμενα σεμινάρια που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.