Αναλαμβάνει την παραγωγή και διαχείριση των περιπτέρων της Imperial Brands Hellas στη ΔΕΘ

Η Yuzu ανέλαβε την παραγωγή και τη συνολική διαχείριση των περιπτέρων της Imperial Brands Hellas στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης , υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο εκθεσιακό έργο για την παρουσία της εταιρείας στη διοργάνωση.

Η συνεργασία αφορά στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια λειτουργία των περιπτέρων της Imperial Brands, με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης και λειτουργικής εκθεσιακής παρουσίας.

Oπως δήλωσε η Μάγδα Πανουργιά, CEO της Yuzu Communications: «Με την ανάληψη ενός ακόμη σημαντικού έργου, η Yuzu συνεχίζει να ενισχύει τη δραστηριότητά της στον χώρο των εκθέσεων και των ολοκληρωμένων παραγωγών, προσφέροντας υπηρεσίες που συνδυάζουν δημιουργικό σχεδιασμό, τεχνική αρτιότητα και αποτελεσματική υλοποίηση. Ευχαριστούμε πολύ την Imperial Brands Hellas για την εμπιστοσύνη και την άψογη συνεργασία».